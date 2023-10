Milan, tensione alle stelle: scontro nello spogliatoio – SKY

In vista della partita contro i rossoneri, il Milan potrebbe arrivare al Maradona non nelle migliori condizioni

Archiviato il turno in Champions League, con la vittoria di Berlino e la qualificazione agli ottavi più vicina, oggi il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Terminato il giorno di riposo concesso da Garcia alla squadra come premio per la vittoria in Germania, il Napoli adesso dovrà pensare a come arginare il Milan nella prossima partita di campionato, in programma per domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

La sfida tra queste due squadre, durante la scorsa stagione, aveva entusiasmato gli appassionati dopo essersi scontrati ai quarti di finale in Champions League. Se il Napoli arriva con qualche segnale di ripresa dopo due vittorie, di cui una non convincente, il Milan arriverà al Maradona in pessime condizioni fisiche e mentali.

Aria pesante a Milanello

Difficile da digerire quanto sta accadendo a Milano, sponda rossonera. La squadra allenata da Stefano Pioli sta vivendo un momento di estrema delicatezza, nel giro di quattro giorni ha messo a repentaglio la qualificazione agli ottavi di Champions League e perso la vetta della classifica in campionato.

Dura da digerire la batosta presa al Parco dei Principi di Parigi dove il PSG si è imposto con un netto 3-0. Particolari le dichiarazioni di Davide Calabria a fine partita.

Il capitano rossonero si è sfogato in diretta televisiva e le sue parole non sono state gradite da Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nello spogliatoio del Parc des Princes c’è stato un acceso confronto tra il tecnico e il calciatore che ha acceso ancora di più il clima infuocato che si respirava nello spogliatoio.