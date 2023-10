“Macché guarito, erano i peggiori”, critiche pesanti: distrutto ancora il Napoli

Nonostante le due vittorie maturate negli ultimi due precedenti, arrivano nuove critiche nei confronti del Napoli. Le dichiarazioni.

Il Napoli di Rudi Garcia ha saputo ritornare alla grande dalla pausa per le Nazionali, affrontata dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e tra mille critiche. Il successo azzurro di Verona ha infatti contribuito a mostrare ai più la vera indole dei partenopei, riusciti poi a trovare i 3 punti anche in Champions League in quel di Berlino. Proprio il successo contro l’Union ha però fatto nuovamente insorgere i più scettici, completamente in disaccordo con chi ha etichettato come “rinato” il Napoli proprio a causa della scialba prestazione vista in Germania.

Tra essi, anche uno dei più discussi ex della nostra Serie A, intervenuto in dichiarazioni tutt’altro che idilliache nei confronti degli azzurri e nei confronti delle ultime due vittorie maturate dal club di Rudi Garcia.

Cassano attacca nuovamente il Napoli, le parole

Per un nuovo episodio della BoboTV, ecco arrivare una nuova critica da parte di Antonio Cassano nei confronti del Napoli. L’ex fantasista della Sampdoria è infatti intervenuto sul momento dei partenopei nel corso della trasmissione in onda su Twitch, andando contro vento e schierandosi contro chi ha definito il Napoli come “rinato” negli ultimi giorni:

“Napoli rinato? Non penso proprio. Hanno giocato contro una delle squadre peggiori della competizione ed hanno fatto molto male. A fare la differenza è stato il solito Kvaratskhelia. Ho visto un Lobotka ogni volta da solo che non sapeva cosa fare, Raspadori utilizzato nuovamente al posto di Simeone che trova il gol all’unica occasione dopo aver giocato malissimo e tante altre scelte sbagliate. Più volte mi sono ripetuto di non pensare all’anno scorso, ma vedendo questo Napoli è impossibile”.

Una sentenza durissima, quindi, da parte di Cassano, che non ha di certo concluso qui con i propri commenti. L’ex Milan ha infatti continuato ad evidenziare il momento negativo dell’Union Berlino come unico motivo del trionfo azzurro in Champions, commentando anche il caso De Laurentiis-Garcia:

“Come ho già detto, solo Kvaratskhelia si salva sempre e fa la differenza. Per il resto, dissi che il Napoli non era rinato già dopo Udinese e Lecce ed ora sono costretto a ripetermi. Adesso si parla di cura ADL, ma la realtà è che il Napoli ha vinto contro un Verona distrutto rischiando una rimonta nel finale ed ha strappato i tre punti contro la peggior squadra in Europa solo grazie ad una splendida giocata dei singoli”.

Infine, lo stesso Cassano ha ricalcato uno dei temi più discussi delle ultime settimane in casa Napoli, concludendo con una pesante sentenza il proprio discorso: “L’impressione è che le vittorie arrivino per automatismi dei giocatori e per la forza dei singoli, non per altro“.