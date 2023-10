Bufera Pioli, sta succedendo in queste ore: Milan un subbuglio prima della gara di Napoli

Arriva a sorpresa il dato inerente a Stefano Pioli, colpito da una vera e propria ondata a pochi giorni dal calcio d’inizio di Napoli-Milan.

Si avvicinano sempre più le ore 20.45 di domenica 29 ottobre, data e ora dell’attesissimo calcio d’inizio di Napoli-Milan. Una sfida ormai delicatissima all’ombra del Vesuvio, dove i Campioni d’Italia ospitano la seconda forza del campionato a pochi mesi da quanto successo la scorsa stagione. Lo 0-4 e l’uscita ai quarti di Champions bruciano ancora nei cuori partenopei, cui rivincita sul club di Milano è quasi divenuta un obbligo. Vincere contro gli uomini di Pioli potrebbe infatti significare discorso primo posto riaperto per il club di Garcia, che si affaccia all’incontro con un morale totalmente diverso dagli avversari.

Reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League infatti, il Napoli arriva in pompa magna alla sfida del Maradona, seppur preoccupata causa precedenti nonché assenze dei vari Osimhen ed Anguissa. D’altro canto invece, il Milan giunge all’ombra del Vesuvio dopo due sconfitte alquanto pesanti contro Juventus e Paris Saint-Germain, arrivate senza siglare alcun gol ed in grado di aizzare il tifo rossonero nuovamente contro Stefano Pioli. Ha infatti dell’incredibile quanto successo poc’anzi.

Ritorna il #PioliOut, cosa è successo

Non è stato di certo il miglior ritorno dalla sosta per il Milan, atteso sin da subito da 3 impegni alquanto difficoltosi. Affrontare Juventus, PSG e Napoli al rientro dalla pausa per le Nazionali non è infatti un’impresa facile, condita dalle tante assenze, per squalifica o problemi fisici, tra l’altro patite dalla rosa. Essere però caduti in entrambe le sfide senza riuscire a trovare la via del gol ha certamente contribuito ad una nuova protesta rossonera, sviluppatasi sui social nelle ultime ore.

In particolare, Stefano Pioli sarebbe stato nuovamente preso d’assalto dai propri hater sulla piattaforma social X (l’ex Twitter), in cui #PioliOut è tornato in tendenza con ben oltre 1000 post in serata. Una situazione, come detto, senz’altro frutto della scarsa prolificità del Milan in Champions League, nonché del primo posto in Serie A perso nuovamente a discapito dell’Inter e per mano dei rivali della Juventus. Uno scenario tutt’altro che idilliaco, dunque, in vista di Napoli, dove i rossoneri arriveranno per tentare di ripartire in seguito agli ultimi stop.

Vincere al Maradona aiuterebbe infatti non poco la squadra allenata da Pioli a riprendersi nel proprio percorso, nonché gli stessi tifosi polemici a suggellare nuovamente un periodo di pace con il proprio allenatore. Chiaro infine che, a pochi giorni da un super match come quello di Fuorigrotta, tali polemiche erano senz’altro da evitare, con il Napoli che osserva attentamente da lontano.