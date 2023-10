Verona-Napoli, cambio modulo di Garcia? C’è la decisione

Giungono finalmente notizie in merito alla decisione definitiva di Garcia, sulla formazione con la quale il Napoli scenderà in campo in quel di Verona.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Verona-Napoli, atteso quest’oggi alle ore 15 nella calorosa atmosfera del Bentegodi. Un calcio d’inizio che ha sudato e non poco per arrivare, a causa delle ultime diatribe scatenatesi nel mondo del calcio nonché ai problemi attraversati dagli azzurri in questa sosta per le Nazionali. Problemi, inoltre, accompagnati da numerosi dubbi di formazione per i partenopei, privi degli infortunati Anguissa ed Osimhen. Dopo giorni di ballottaggio Simeone-Raspadori ed ipotesi cambio modulo, arrivano dunque le ultime indiscrezioni circa l’undici titolare scelto da Rudi Garcia.

Verona-Napoli, la decisione sul modulo

Ipotesi 4-2-3-1 ed addirittura 4-4-2 hanno accompagnato Rudi Garcia nelle ultime notti pre Verona-Napoli. Alla fine però, il tecnico francese avrebbe lasciato nel cassetto l’idea di cambiare modulo, affidandosi all’ormai collaudato 4-3-3. A riportalo è la Gazzetta dello Sport, che ci aggiorna dunque anche sulle ultime scelte provate in allenamento dal tecnico francese. Secondo il quotidiano rosa infatti, Rrahmani sarebbe pronto a tornare al centro della difesa al fianco di Natan, con Meret confermato tra i pali nonostante qualche indiscrezione sull’impiego da titolare per Gollini.

Ecco dunque che in fascia sarà presente Mario Rui, con Garcia pronto ad usufruire di un Olivera ancora stanco dagli impegni in Nazionale in Champions League. A sostituire quindi Anguissa ci penserà Cajuste, seppur l’ipotesi Elmas resista, con Simeone attualmente in vantaggio su Raspadori per una maglia da titolare in attacco. Di seguito, la probabile formazione targata Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, KVaratskhelia. ALL: Garcia.