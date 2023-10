Scontri a Verona, provvedimento immediato della Questura: riguarda i tifosi del Napoli

Arrivano i primi resoconti circa gli scontri accaduti stamattina tra tifosi del Verona e tifosi del Napoli. Il dato non piace agli azzurri.

La mattinata di Verona, in attesa del calcio d’inizio del match contro il Napoli, è stata caratterizzata da alcuni scontri per le vie della città. Protagonisti, i tifosi azzurri, venuti a contatto dapprima con dei passanti, poi con una frangia di tifo veronese ed infine con le Forze dell’Ordine. Queste ultime hanno provveduto a fermare e portare in Questura i facinorosi Ultras, cui prime sanzioni sono state emesse.

Scontri a Verona, i provvedimenti della Questura

A riportare tutto ciò, è il giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, citando fonti della Questura. In particolare, dopo gli scontri odierni, il questore avrebbe emesso ben 36 Daspo nei confronti dei tifosi azzurri protagonisti degli eventi. Questi sarebbero dunque stati allontanati dalla Provincia e rispediti in quel di Napoli, dove si apprestano a tornare con una pesante sanzione sulle spalle.

Ad aver pesato sui supporter, l’aura di premeditazione attorno agli sconti, in quanto i suddetti sono apparsi incappucciati e ben istruiti sul da farsi. Sempre Di Marzio fa inoltre sapere che lontano dallo stadio, in zona Quadrante Europa, altri 300 tifosi partenopei sarebbero stati fermati ed identificati dalle Forze dell’Ordine. Tuttavia, in questo caso non è ancora noto se a causa di scontri o semplici controlli, ne tanto meno se a questi ultimi sarà permesso l’ingresso al Bentegodi. La Questura di Verona mette infine al corrente del fatto che, nonostante tutto, la situazione appaia come sotto controllo.