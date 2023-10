Rinnovo Osimhen, De Laurentiis ha un piano: un imprevisto può aiutare il Napoli

Napoli-Osimhen, il rinnovo è ancora possibile. Le ultime news in merito giungono dalle mura di Castel Volturno.

Ad appena 24 ore dalle news di una presunta distanza tra il club ed Osimhen, poi smentite dalla società stessa, si torna a parlare di rinnovo dell’attaccante nigeriano. Una situazione che sorprende e non poco i tifosi del Napoli, rimasti perplessi dopo le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal presidente Aurelio De Laurentiis. A fare il punto della situazione, quindi, ci ha pensato l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, profilando quello che possono essere gli sviluppi futuri da qui in avanti.

Rinnovo Osimhen, un ostacolo persiste: le ultime

Apre col botto la rassegna stampa, quest’oggi, il quotidiano rosa, narrando appunto le novità circa il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo il quotidiano rosa infatti, De Laurentiis e Calenda avrebbero messo da parte i dissapori creatisi nell’ultimo periodo per trovare un accordo sulla base di 10 milioni di stipendio per il bomber.

Cifra che, a quanto pare, gli azzurri sarebbero ben disposti a concedere al capocannoniere della scorsa Serie A, se non fosse che un ostacolo ancora persiste in trattativa. L’opzione clausola rescissoria continua infatti a dividere le due parti, con De Laurentiis che preme verso i 200 milioni mentre Calenda ed Osimhen non vorrebbero andare oltre i 120. Questo, a causa delle più ampie possibilità di trasferimento che una clausola più bassa potrebbe sbloccare nel nigeriano, che in caso di cessione non sarebbe costretto ad “accontentarsi” dei pochi club disposti a pagare la cifra per cui spinge De Laurentiis.

Ulteriori aggiornamenti sul caso arriveranno senz’altro nei prossimi giorni, con i tifosi del Napoli che sperano di veder conclusa tale epopea quanto prima e, soprattutto, con la tanto agognata firma sul nuovo contratto di Osimhen. Ciò che è certo è che De Laurentiis non si tirerà indietro e proverà, tramite nuovi tentativi, a superare uno scoglio che ad oggi appare insormontabile. Secondo la stessa Gazzetta, inoltre, il patron degli azzurri potrebbe addirittura approfittare dell’attuale infortunio del bomber per organizzare un nuovo incontro con il nigeriano ed il suo agente Calenda nei prossimi giorni. D’altronde, è stato lo stesso club azzurro, nel comunicato apparso nella giornata di ieri sul proprio profilo ufficiale, ad aprire a tale ipotesi: insomma, tutto può ancora succedere tra i partenopei e il proprio bomber. E non sono escluse affatto sorprese, in un senso o nell’altro.