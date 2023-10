“Gesti inaccettabili”: l’ex Napoli a muso duro, c’entra Garcia

L’ex azzurro è intervenuto sulla situazione interna al Napoli, andando a muso duro con i partenopei. Rudi Garcia al centro delle motivazioni.

In occasione di Verona-Napoli, gara d’apertura del 9° turno di Serie A, numerosi ex appartenenti ad entrambe le squadre sono stati ascoltati da numerose testate giornalistiche. Fra essi vi è anche un veterano dell’Italia nostalgica dei primi anni 2000. Con un passato in azzurro dal 2006 al 2009 ed una breve parentesi in gialloblu nel 2010, Samuele Dalla Bona è stato infatti ascoltato dalla redazione di CalcioHellas.it. In particolare, il doppio ex è intervenuto a muso duro nei confronti del Napoli.

Dalla Bona bacchetta il Napoli, le parole

“Napoli è una piazza particolare“. Ha cominciato così il proprio discorso inerente agli azzurri Sam Dalla Bona, per 3 stagioni in azzurro dal 2006 ed il 2009. L’ex centrocampista ha infatti preso parte alla spedizione partenopea dalla Serie B al ritorno in Serie A, guadagnando una certa esperienza nell’ambiente. Proprio per questo, sono arrivate dichiarazioni pungenti nei confronti dei campani:

“Quando vinci vuoi vincere anche l’anno dopo, è normale. I tifosi prima ti portano in trionfo e poi ti voltano le spalle, ma anche nello spogliatoio qualcosa andrebbe gestito meglio. Ho visto gesti inaccettabili, ancor più gravi perché fatti in pubblico”.

Così ha parlato Dalla Bona, in chiaro riferimento al disappunto mostrato del tridente Kvrataskhelia-Osimhen-Politano in più occasioni in seguito ad una sostituzione. La frecciatina più pesante è stata però lanciata dal centrocampista sul finire delle proprie dichiarazioni. “Tutti attaccano Garcia, ma la mia esperienza mi porta a dire che la colpa non è solo sua“, le parole che hanno shockato i tifosi e che hanno, in maniera velata, strizzato l’occhio alla gestione De Laurentiis secondo gli appassionati.