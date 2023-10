Garcia delude l’azzurro: “Per lui è inspiegabile”, cosa è successo

Continua a macinare ore sul calendario il calcio d’inizio di Verona-Napoli. Calcio d’inizio alla quale, in casa azzurra, si arriva ancora con qualche malumore. L’evento non è infatti passato inosservato.

Ritrova il campo il Napoli di Rudi Garcia, dopo una pesante sconfitta contro la Fioretina ed una sosta all’insegna delle critiche. Gli azzurri scenderanno infatti sul terreno di gioco del Bentegodi per affrontare il Verona dell’ex Baroni, con la speranza di imboccare una via positiva nel proprio cammino. A poche ore dal calcio d’inizio giungono però news tutt’altro che confortanti dallo spogliatoio azzurro. In particolare, un membro della rosa partenopea sarebbe apparso notevolmente risentito dalle scelte di Garcia, che prevede di escludere nuovamente il calciatore dall’undici iniziale. Tale decisione potrebbe però nascondere un significato ben preciso.

Verona-Napoli, Elmas ancora in panchina tra i dubbi

Numerose incertezze si nascondo dietro quello che potrà rappresentare Verona-Napoli come incontro di Serie A, tra risultato, eventuali marcatori e gioco espresso dalle due squadre. Ciò che però è sicuro è che, nonostante l’assenza di Anguissa e più voci inerenti ad una sua possibile titolarità, Eljif Elmas rimarrà ancora fuori dall’undici iniziale. Un evento divenuto ormai una costante della gestione Garcia, che avrebbe diminuito i compiti da jolly del macedone difatti riducendo all’osso gli impegni dell’ex Fenerbache. Nelle prime uscite stagionali infatti, il ruolo da tuttofare è stato spesso ricoperto da Raspadori, schierato in più posizioni da un Garcia che ha più volte dichiarato di stravedere per l’italiano.

Elmas ha dunque perso efficienza ed affidabilità, apparendo alquanto sottotono nei soli 131 minuti d’impiego collezionati fin qui. Secondo il Corriere dello Sport inoltre, lo stesso macedone non avrebbe apprezzato un’ulteriore ed annunciata panchina contro il Verona. Numerosi dubbi avrebbero infatti assalito il numero sette alla vigilia del match del Bentegodi, sorpreso dal mancato spazio concessogli anche nei pressi di un doppio e pesante impegno contro Union Berlin e Milan.

Alla poca fiducia postagli dall’allenatore, però, va anche affiancato il fattore sfortuna. Garcia è infatti un tecnico che sperimenta, e che non avrebbe avuto di certo problemi a sostituire l’infortunato Anguissa proprio con Elmas, donando ulteriore imprevedibilità al proprio centrocampo. Le numerose critiche ricevute però dal francese in occasione di Napoli-Fiorentina, e dell’ingresso di Raspadori al posto dell’infortunato camerunense, potrebbero aver quindi spinto Garcia a virare su Cajuste e sulla scelta di accantonare la “leggerezza” per il proprio reparto di mezzo. A farne le spese, purtroppo, è ancora una volta Elmas, per cui i tifosi del Napoli sperano almeno in un sostanziale impiego a partita in corso contro il Verona.