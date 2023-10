De Laurentiis presenza fissa nello spogliatoio: svelata l’ultima richiesta alla squadra

Ha sorpreso e non poco i tifosi l’indiscrezione giunta da Castel Volturno. Protagonisti del caso, Aurelio De Laurentiis ed i calciatori azzurri.

Nel giorno del ritorno della Serie A, cui 9° turno verrà aperto proprio dal Napoli sul campo del Verona, la Gazzetta dello Sport ha dedicato un ampio focus sulle proprie pagine odierne alla situazione degli azzurri. Tra probabili formazioni e possibile sblocco della situazione Osimhen, arrivano però le ultime indiscrezioni da Castel Volturno, in grado di sorprendere i tifosi partenopei. Questo, a causa di quanto fatto da Aurelio De Laurentiis tra le mura dell’SSCN Konami Training Center.

De Laurentiis a colloquio con la squadra, l’accaduto

Come già anticipato nel precedente paragrafo, l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport ha dedicato un ampio spazio di cronaca al mondo targato Napoli, riportando anche un inedito scenario avvenuto in quel di Castel Volturno. In particolare, per spronare i propri calciatori alla luce di un momento così complicato, De Laurentiis avrebbe organizzato un colloquio con la rosa azzurra, rimarcando l’essenza di tale stagione alla vigilia del match con il Verona.

Secondo il quotidiano rosa infatti, il patron avrebbe chiesto ai propri giocatori e a Rudi Garcia di giocare onorando lo Scudetto presente sul petto, già a partire dall’imminente trasferta al Bentegodi. Il tutto, senza farsi influenzare dalla dicerie esterne allo spogliatoio e senza adagiarsi sui ricordi dell’annata ormai passata. Un messaggio alquanto forte, dunque, rilasciato da De Laurentiis, per cui molto poco dovremmo aspettare per vederne i frutti sul campo.