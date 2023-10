Totti sorprende: visita a Napoli da non credere

L’ex capitano della Roma Francesco Totti si è concesso una breve trasferta in quel di Napoli, documentata sui social. La visita è da non credere.

Negli ultimi mesi, numerosi sono stati i VIP ad aver affollato le strade di Napoli, tra concerti, lavoro o semplice vacanza. Nei cuori del popolo partenopeo è infatti ancora vivo il ricordo dei Coldplay in concerto allo stadio Diego Armando Maradona, con annesso tributo alla città sotto forma di “Napul è” cantata in coro con i fan. Come non nominare poi le visite di due tra i più importanti attori hollywoodiani degli ultimi decenni, quali Keanu Reeves e Denzel Washington, paparazzati tra i vicoli del capoluogo campano quest’estate.

E poi ancora il rapper statunitense Kodak Black, immortalato nel tentativo di creare una pizza con le proprie mani, in quel di Capri, in un video ben presto divenuto iconico. Insomma, Napoli ha imparato nuovamente ad aprire le braccia non solo a turisti da tutto il mondo, ma anche ad importanti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. All’ombra del Vesuvio però, se c’è qualcosa che non va mai sottovalutato, questo è il calcio. Difatti, l’ex capitano della Roma Francesco Totti è stato da poco protagonista di una trasferta in città, con il tutto documentato sui social. La visita ed il siparietto con protagonista il “pupone” è dunque da non perdere.

Totti show, il siparietto in quel di Napoli

Giunto in quel di Napoli negli scorsi giorni, Francesco Totti è stato protagonista di una visita già effettuata dal suo ex compagno di squadra Antonio Cassano. Nella sorpresa generale infatti, l’ex calciatore della Nazionale italiana si è recato nell’ormai famosissimo negozio di New Martina, sempre più icona sul social Tik Tok. Carmen Fiorito, in arte New Martina, continua infatti a scalare le classifiche in piattaforma, tanto da aver raggiunto da poco la bellezza di 5 milioni di follower. Il tutto, con lo sketch ormai in grado di fare il giro di tutti gli smartphone d’Italia, ovvero il cambio della cover ad opera della giovane.

Cambio della cover che ha avuto come protagonista di uno degli ultimi video proprio Francesco Totti. “Stai attenta a non rompermi il telefono, che altrimenti ne devo comprare un altro“, le ironiche parole del “pupone“ all’interno del filmato. Una visita dunque inaspettata, con il dettaglio che non è però passato inosservato ai più. I fan di lunga data di New Martina ricorderanno infatti una comparsa di Totti sul profilo della giovane già in passato. Per il fu capitano della Roma trattasi infatti di un ritorno nel negozio dell’icona social, che nel frattempo continua a macinare consensi giorno dopo giorno.