Reijnders lancia la sfida al Napoli: “Proveremo a batterli”

Il Milan guida la classifica di Serie A e Reijnders ha già lanciato la sfida al Napoli in vista del match della prossima settimana: avete sentito?

Domani pomeriggio il Napoli affronterà l’Hellas Verona. Per gli azzurri si tratta di un match delicato dopo le difficoltà delle ultime settimane. Oltre che per la classifica, una vittoria contro gli “Scaligeri” sarebbe importante anche in termini di serenità in vista del delicato match contro il Milan di settimana prossima.

Reijnders punta già al Napoli

Il Milan è primo in classifica. I rossoneri hanno vinto tutti i match fin qui disputati tranne il derby perso 5-1 contro l’Inter. Dopo la sosta dovranno affrontare la Juventus, ma pare che la testa di Reijnders, nuovo centrocampista rossonero, sia già focalizzata sul Napoli.

Il centrocampista olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Reijnders ha parlato anche del Napoli.

L’ex Az Alkmaar prima ha riferito di preferire la vittoria dello scudetto a quella della Champions perchè la seconda stella è fondamentale per il Milan, poi ha lanciato la sfida al Napoli.

Di seguito le sue parole: