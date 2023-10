Osimhen non ci sta: come ha reagito alle parole di De Laurentiis

Le parole di Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di ieri non sono affatto piaciute a Victor Osimhen: svelata la sua reazione.

Non sono giorni facili per il Napoli. I campioni d’Italia, dopo aver perso contro la Fiorentina prima della sosta sono tornati in una crisi apparentemente senza fine. Rudi Garcìa è stato per lungo tempo in bilico, poi il rifiuto da parte di Antonio Conte non ha portato a ribaltoni in panchina. Nonostante ciò, il tecnico francese era stato praticamente esonerato. De Laurentiis, ora, sta provando a ricostruire un ambiente fiducioso intorno a Garcìa.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, il patron azzurro ha tenuto una conferenza stampa a Castel Volturno. De Laurentiis, oltre a parlare della situazione legata a Garcìa, ha parlato a tutto tondo del momento che sta vivendo il Napoli.

Tensione tra De Laurentiis e Osimhen

Il presidente del Napoli ha parlato sia di figure del passato come Cristiano Giuntoli, sia di figure del presente come Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano non sta attraversando un momento facile. Il bomber azzurro dovrà restare lontano dai campi per almeno un mese a causa di una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che le parole pronunciate in conferenza da De Laurentiis abbiano peggiorato la situazione. Il patron ha rivelato come Osimhen e il suo entourage abbiano cambiato posizione sul rinnovo dopo l’accordo trovato in estate.

Il nigeriano non ha preso affatto bene le parole del suo presidente. Le parole di De Laurentiis hanno provocato un’esplosione di rabbia da parte di Osimhen. Il Mattino rivela come Osimhen e il suo agente fossero in attesa di una nuova offerta da parte del Napoli; offerta che non è mai arrivata.