Osimhen, addio a gennaio? Romano chiarisce tutto: c’è l’annuncio

Il giornalista ha reso chiara la situazione inerente al bomber nigeriano del Napoli e ad un suo possibile addio

È dall’estate, in cui c’è stato il calciomercato di mezzo, che il rapporto tra Victor Osimhen e la società si è leggermente raffreddato. Il nigeriano dopo aver conquistato da uomo immagine e a suon di gol lo scudetto con il Napoli, avrebbe voluto andare a fare esperienza altrove. Il prezzo del suo cartellino è altissimo (tra i 150 e 200 milioni di euro ndr) e soltanto dall’Arabia Saudita avrebbero potuto fare follie per accaparrarselo.

L’offerta indecente dalla Saudi Pro League era arrivata in effetti, ma Osimhen è voluto rimanere a Napoli per almeno un’altra stagione. In città è considerato un idolo dai tifosi ed è continuamente osannato. L’episodio del filmato tik tok in cui era entrato in combutta con la società è stato solo un brutto episodio. La pace è ristabilita, ma la sensazione è che un suo probabile rinnovo sia molto difficile da ottenere.

C’è già chi si è mosso per gennaio

Fabrizio Romano. giornalista esperto di calciomercato, ha spiegato attraverso il suo portale web Sos Fanta, che ci sono molte squadre che vorrebbero Osimhen già per gennaio. Secondo il giornalista In Inghilterra si continua a parlare di Osimhen come possibile obiettivo per gennaio, ma questo scenario sembra ancora oggi molto complesso perché l’intenzione del Napoli è assolutamente di completare la stagione con Victor come sua stella. Insomma, ad oggi il Napoli non discute con alcun club per gennaio e non ha intenzione di farlo.

Fabrizio Romano però apre a possibili scenari di trattativa per il prossimo mercato estivo del 2024 in cui tutto può cambiare e la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Intanto però, infortunatosi con la sua nazionale nigeriana, adesso sta recuperando da un lesione muscolare che lo terrà fuori per circa un mese.

.