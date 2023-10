Nuovo infortunio per l’azzurro: andrà una settimana a Villa Stuart

Nuovo infortunio per un azzurro: il Napoli ha scelto di mandarlo a Villa Stuart per recuperare completamente.

Manca sempre meno ala sfida di domani contro l’Hellas Verona. Il Napoli di Rudi Garcìa scenderà in campo per conquistare tre punti di vitale importanza. Gli azzurri hanno bisogno di conquistare una vittoria e vogliono capire se la sosta per le Nazionali ha avuto effetti positivi. La sconfitta in casa allo Stadio Maradona contro la Fiorentina ha fatto ripiombare nello sconforto generale sia la squadra che i tifosi. Rudi Garcìa è stato ad un passo dall’esonero e anche De Laurentiis lo ha confermato a margine di un evento all’Università Luiss di Roma. Antonio Conte, sostituto designato, non ha trovato l’accordo con il patron azzurro e ora il Napoli prosegue con Garcìa.

Aurelio De Laurentiis è da diversi giorni a Castel Volturno per provare a dare fiducia a Garcìa e alla squadra. Nella conferenza stampa di ieri ha confermato come Garcìa sia l’uomo giusto per il Napoli e si è detto pronto a prendere posizioni più decise nei confronti dei giocatori che si rivoltano al momento delle sostituzioni.

Garcìa per vincere domani pomeriggio contro l’Hellas Verona è pronto ad una mini rivoluzione in termini di formazione. Con ogni probabilità saranno ben quattro le sostituzioni rispetto al match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Garcìa, infatti, dovrà sostituire gli infortunati Anguissa e Osimhen, oltre a Olivera che rientra tardi dall’Uruguay. Al loro posto ci saranno Cajuste, Mario Rui e Simeone. Il Cholito, infatti, ha vinto il ballottaggio in attacco con Raspadori anche in virtù di un maggior riposo rispetto al centravanti della Nazionale italiana. Il quarto cambio, invece, sarà quello di Rrahmani che è pronto a riprendersi il posto da titolare.

Juan Jesus ancora ai box: la novità

Amir Rrahmani si era infortunato contro il Braga al debutto in Champions League e ora è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Al suo fianco, però, non ci sarà Juan Jesus. Il difensore brasiliano è ancora alle prese con l’infortunio.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Juan Jesus sia a lavoro per rimettersi a posto definitivamente dal punto di vista fisico. Per questo motivo, il difensore brasiliano andrà una settimana a Villa Stuart per lavorare in modo specifico sul recupero dall’infortunio.

Al fianco di Rrahmani contro l’Hellas Verona ci sarà, dunque, Natan.