Mini rivoluzione a Verona: Garcia ne cambia quattro

Alla vigilia del match del Bentegodi contro l’Hellas Verona, Rudi Garcìa ha pronti diversi cambi di formazione.

Domani pomeriggio il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona in un match valido per la nona giornata di Serie A. Gli uomini di Rudi Garcìa devono obbligatoriamente vincere per non perdere il treno delle squadre davanti. La sconfitta contro la Fiorentina pesa non solo sulla classifica, ma anche nell’animo di Di Lorenzo e compagni. La sosta per le Nazionali è stata molto turbolenta per il Napoli. Rudi Garcìa è sembrato ad un passo dall’addio, ma il mancato accordo con Antonio Conte ha ‘costretto’ De Laurentiis a proseguire con il tecnico francese in panchina.

Di fatto, però, Garcìa era stato praticamente esonerato. Le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a margine di un evento all’università Luiss di Roma sembravano essere solo un preludio dell’addio. Dopo la conferma di Garcìa, il presidente del Napoli si è trovato costretto a rinnovare la fiducia nei confronti del tecnico. Per questo motivo, De Laurentiis ha iniziato a seguire da vicino la squadra. Il patron del Napoli è presente quotidianamente a Castel Volturno e segue con attenzione gli allenamenti. Nelle ultime settimane, inoltre, il patron ha avuto diversi incontri con la squadra per ristabilire le gerarchie dopo le polemiche che ci sono state in diversi casi dopo le sostituzioni.

Per rinforzare ulteriormente la posizione di Garcìa, De Laurentiis ha indetto una conferenza stampa a Castel Volturno nella giornata di ieri. Il patron azzurro ha spiegato come i rumors su Conte fossero solo pettegolezzi e che le sue parole alla Luiss sono state male interpretate. In qualche modo, De Laurentiis ha provato a risanare una situazione complicatissima. Proprio per questo motivo è necessario che domani il Napoli porti a casa i tre punti contro l’Hellas.

Hellas Verona-Napoli: le scelte di formazione di Garcìa

Il match che attende domani pomeriggio il Napoli non è certo semplice. L’Hellas è partito molto bene in questa stagione e giocare contro i Campioni d’Italia porta motivazioni extra.

Rudi Garcìa deve assolutamente vincere per regalare a sé e alla squadra qualche giorno di serenità in vista del match contro il Milan.

Per vincere a sfida di domani, il tecnico francese adotterà ben quattro cambi di formazione. Tre sono purtroppo forzati. Olivera, Anguissa e Osimhen sono infortunati. Per questo motivo al loro posto giocheranno Mario Rui, Cajuste e il Cholito Simeone.

Il quarto cambio di formazione sarà Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro si riprende il posto da titolare dopo l’infortunio subito in Champions contro il Braga. Al suo fianco ci sarà Natan.