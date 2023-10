Hellas Verona-Napoli, Baroni svela la ricetta per battere gli azzurri

Alla vigilia del match tra Napoli e Verona il tecnico dei padroni di casa ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Cresce l’attesa per il match dello Stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli. Gli azzurri di Garcìa sono pronti a riscattarsi dopo la debacle interna contro la Fiorentina. Tra i partenopei, però, ci sarà l’assenza pesante di Victor Osimhen alle prese con un nuovo infortunio muscolare.

Hellas Verona-Napoli: parla Baroni

Alla vigilia del match, come di consueto, i due allenatori si presentano in conferenza stampa per analizzare il match che li attende. La conferenza stampa del tecnico del Napoli si terrà alle 13:30, mentre Marco Baroni, allenatore del Verona ha già parlato.

Oltre a parlare dei suoi uomini, Baroni ha regalato qualche spunto anche sul Napoli.

Di seguito le sue parole:

Rispetto agli obiettivi sta meglio il Napoli o il Verona?

“Affrontiamo la squadra campione d’Italia, a Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ne siamo coscienti, sono cadute che devono farci crescere. Ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia dei miei giocatori, sarà una partita difficilissima, nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente”

Su Simeone ci metti Hien?

“(Ride ndr), per questa settimana potrebbe essere ancora prematuro, importante recuperare Doig dopo diverse settimane”.