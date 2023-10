Da Verona: “Salterà la sfida contro il Napoli”, è un titolarissimo

Diramato l’elenco dei convocati per l’Hellas Verona. Il giocatore non riesce a recuperare e non sarà della partita contro il Napoli

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a fare il suo ritorno. Sarà proprio il Napoli ad aprire la giornata di campionato. Gli azzurri saranno impegnati nella delicata trasferta di Verona contro l’Hellas. I gialloblu vengono da un momento negativo con 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 di campionato.

Analogo il momento per il Napoli che, oltre ad arrivare dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, arriva da 15 giorni di sosta infernali in cui la posizione dell’attuale tecnico, Rudi Garcia, è stata parecchio in bilico. Lo stesso allenatore francese, arrabbiato con la stampa nella conferenza odierna, ha spiegato di una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Hien salta il Napoli

Marco Baroni, il tecnico del Verona, intanto ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli. Tra le scelte di Baroni non figura Isak Hien, lo svedese infatti non sarà della partita in quanto ancora acciaccato per un infortunio rimediato prima della sosta. Anche per il Napoli le notizie dall’infermeria non sono positive.

I partenopei, infatti, dovranno fare a meno di Victor Osimhen e di Frank Zambo Anguissa oltre che di Juan Jesus che ha subìto una ricaduta dal precedente infortunio. Non è facile sostituire (per un mese) un giocatore così prolifico in zona gol come il nigeriano. Garcia potrebbe far alternare in staffetta Giacomo Raspadori ed il Cholito Simeone. Sarà proprio l’argentino, con grandi probabilità, a partire dall’inizio.