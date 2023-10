Napoli-Conte, spunta il retroscena: De Laurentiis svela tutto!

Colpisce ancora l’esplosivo De Laurentiis. In quel di Castel Volturno, il patron azzurro è intervenuto con parole sorprendenti nei confronti di Antonio Conte.

Le ultime due settimane in casa Napoli sono state caratterizzate dall’incredibile corsa partenopea per Antonio Conte. Una corsa fatta di sfiducia nei confronti di Garcia, appelli al tecnico salentino e di rifiuti da parte di quest’ultimo, portando De Laurentiis alla conferma del tecnico francese. O meglio, questo è quanto raccontato dai quotidiani, dato che ADL in persona ha dichiarato la propria versione dei fatti.

De Laurentiis su Conte, le parole sorprendono

Raggiunto da alcuni giornalisti per una chiacchierata in quel di Castel Volturno, De Laurentiis ha rivelato la propria versione circa i contatti con Conte. Il patron è apparso leggermente restio sul caso, non perdendo però occasione per rivelare qualcosa in più sul caso, come raccolto da SportMediaset:

“Non voglio domande al riguardo, sarebbe un’azione di disturbo. Ho fatto con lui una vacanza anni fa alle Maldive, c’era anche la sua famiglia, e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reja… il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce”.

Dichiarazioni shock, dunque, da parte del presidente azzurro, che ha etichettato le news inerenti ad Antonio Conte cercato dal Napoli come un “teatrino” atto a destabilizzare l’ambiente e Rudi Garcia. In più, lo stesso De Laurentiis ha ulteriormente rimpolpato la dose. “Noi siamo il Napoli, non è che ogni volta un cerino incendia un pezzo di carta bisogna gridare che va a fuoco tutto. I pompieri siamo noi stessi, le decisioni vanno fatte con serenità e senza errori dettati dalla fretta”, gli atti conclusivi dell’intervista.