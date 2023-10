Ex Napoli riparte da Salerno: l’annuncio arriva a sorpresa

Arriva a sorpresa l’annuncio da parte dell’emittente, che rivela la firma di un ex Napoli per la Salernitana di Filippo Inzaghi.

In quel di Salerno vi è aria di cambiamento nella formazione granata. Dopo l’esonero di Paulo Sousa, la Salernitana è infatti pronta a ripartire da Filippo Inzaghi, che farà il proprio debutto sulla panchina campana in una delicata sfida contro il Cagliari, alle ore 15 di domenica 22 ottobre. Un match tutt’altro che facile per cominciare per l’ex bomber italiano. L’avventura per Inzaghi si prospetta dunque intrigante, con l’ex Milan che potrà giovare anche dell’aiuto di un fu calciatore del Napoli.

Ex Napoli riparte da Salerno, è stato scelto da Inzaghi

La Salernitana ha attraversato, negli ultimi due mesi, uno dei periodi più duri della propria storia recente. In particolare, dopo esser riuscita a sfornare prestazioni d’oro la scorsa stagione e a cominciare tale annata con un sudato pareggio all’Olimpico contro la Roma, i granata sono inevitabilmente crollati a picco nelle giornate successive. Sconfitte, poco gioco e mancanza di idee hanno infatti rappresentato la squadra di Paulo Sousa nelle restanti uscite in Serie A. Il tutto si è poi rivelato fondamentale ai fini dell’esonero del tecnico portoghese. Tale scenario ha dunque pesato ulteriormente sulle spalle del popolo salernitano, già colpito da alcune scelte dirigenziali tutt’altro che perfette nonché dal caso Dia.

Il presidente Iervolino ed il Direttore sportivo Morgan De Sanctis hanno però promesso una rinascita al tifo di Salerno, ancora alla caccia della prima vittoria stagionale nonché della terza salvezza consecutiva in Serie A. Via Sousa e dentro Filippo Inzaghi, infatti, per i granata, pronti a ricominciare dal calcio meno propositivo ma più cinico dell’ex bomber del Milan. Un metodo di gioco che potrebbe sposarsi alla perfezione con la rosa attuale della Salernitana, che negli ultimi giorni ha imparato a fare la conoscenza del nuovo mister e del nuovo staff tecnico.

Quest’ultimo è stato inoltre arricchito dalla presenza di un ex calciatore del Napoli, che solo i più appassionati e nostalgici saranno in grado di ricordare. Trattasi di Nicola Corrent, come rivelato dalle ultime voci di Sportitalia. Corrent, in particolare, ha appunto vestito la maglia dei partenopei nel 2004/05 in Serie C, collezionando 27 presenze ed 1 gol. Di ruolo centrocampista, dopo le esperienze a Verona (da vice in prima squadra e da allenatore della Primavera) ed in quel di Mantova, l’ex azzurro è ora pronto a ricominciare il proprio percorso da Salerno ed al fianco di mister Inzaghi.