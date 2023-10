“Ci portano fortuna”, Napoli deriso: che affronto in Serie A

A circa due settimane dal match del Maradona tra Fiorentina e Napoli, il protagonista viola torna sulla sfida. Le parole non piacciono agli azzurri.

Le ore 15 di sabato 21 ottobre coincideranno con l’inizio della giornata numero 9 di Serie A, nonché con il ritorno in campo del Napoli di Rudi Garcia. Napoli che dovrà cercare, sul campo del Verona, di scacciare tutti i fantasmi accumulati nelle ultime due settimane di pausa, dal tentativo fallito di cambiare allenatore fino ad arrivare agli infortuni di Anguissa ed Osimhen. In particolare, questi ultimi due salteranno circa un mese di sfide per rimanere ai box, lasciando la squadra partenopea priva di due tasselli fondamentali.

Fortunatamente per Garcia però, ecco ritornare il pilastro difensivo Rrahmani, pronto a ritrovare il proprio posto nella linea a 4 di centrali al fianco del sorprendente Natan. In più, sia Simeone che Raspadori sono pronti a darsi battaglia per scalzarsi l’un l’altro in gerarchia, tentando fino all’ultimo di combattere per guadagnarsi il posto da titolare in attacco lasciato vuoto da Osimhen. Un Napoli che appare dunque forte e sicuro di se nonostante i tanti ostacoli da superare, e che a Verona dovrà assolutamente trovare i 3 punti per ripartire con il piede giusto in campionato.

Nel frattempo però, ecco ritornare per un attimo i fantasmi del passato per gli azzurri, derisi dalle parole del calciatore della Fiorentina circa la sfida del Maradona da poco archiviata.

Napoli-Fiorentina, Duncan deride gli azzurri

Ancora una volta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è dimostrata essere la bestia nera del Napoli, in grado di soccombere nuovamente sotto i colpi della viola. Una viola in grado di annullare completamente gli azzurri d’innanzi al proprio pubblico, costringendo Rudi Garcia e soci ad incassare la propria terza sconfitta stagionale (tutte e 3 avvenute al Maradona). A distanza di due settimane, quindi, ecco tornare sull’argomento Alfred Duncun, intervistato da Radio Bruno.

Il centrocampista ghanese, gran protagonista delle prime uscite della Fiorentina nonché uno dei migliori in campo nel match di Fuorigrotta, ha infatti parlato anche della suddetta sfida, deridendo in un certo senso il Napoli. “Ci portano fortuna“, ha infatti dichiarato l’ex Sassuolo schiamazzando assieme al conduttore della trasmissione, prima di passare ad un’analisi più concreta dei fatti. “La gara è stata bellissima e tutti noi l’abbiamo giocata con grande personalità. Prima della partita ci siamo preparati bene e siamo arrivati al campo felici, e questo è stato il risultato“, ha concluso Duncan, in grado di riaprire una ferita non ancora rimarginata del tutto nei cuori dei tifosi del Napoli.