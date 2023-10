Verso Verona-Napoli, la notizia spaventa gli azzurri: accadrà al Bentegodi

Si avvicina sempre più la sfida tra Verona e Napoli, con notizie poco confortanti per gli azzurri che arrivano direttamente dal capoluogo veneto.

Verona-Napoli sarà il match che darà ufficialmente il via alla giornata numero 9 di Serie A, che a sua volta contribuirà a lasciare alle spalle dei tifosi una delle soste per le Nazionali più pazze di sempre. Per i supporter azzurri sarà dunque tempo e modo per dimenticare quanto successo tra Garcia, Conte e De Laurentiis durante la pausa per cercare di ritrovare la vittoria sull’ostico campo del Bentegodi. Nel frattempo, direttamente dal Veneto, giungono notizie tutt’altro che appaganti per gli azzurri.

Verona-Napoli, il Bentegodi corre verso il tutto esaurito

Complice una storica rivalità che va avanti dagli anni 90, Verona-Napoli è uno dei match più attesi per il pubblico di fede gialloblu, pronto ad affollare le tribune del proprio stadio. Stadio che si prospetta correre inesorabilmente verso il sold out. A pochi giorni dal calcio d’inizio, previsto per le ore 15 di sabato 21 ottobre infatti, risultano venduti oltre 19.000 tagliandi per la sfida, al fronte dei 30.000 messi a disposizione dalla società veronese.

Completamente esauriti, quindi, la Curva Sud ed il settore Parterre, con la tifoseria di Verona pronta a sostenere i propri beniamini in gialloblu. D’altro canto però, non è da sottovalutare neanche il dato inerente ai tifosi del Napoli. Sono stati infatti polverizzati anche i 1781 posti messi a disposizione per i supporter di fede partenopea, con il settore ospiti del Bentegodi che si prospetta dunque pieno al massimo.