Vagonata di milioni dalla Champions: la notizia fa gongolare il Napoli

La Champions League si avvia verso il cambio di format e, di conseguenza, verso il cambio di budget. La notizia interessa anche al Napoli.

La Champions League si avvia ormai inesorabile verso il cambio di format, passando dall’ormai iconica formula ad 8 gironi alla struttura a girone singolo, con 10 incontri per squadra nella neo fase a gruppi e con tanto di play-off per accedere agli ottavi. Una vera e propria rivoluzione per la competizione per club più importante e seguita al mondo che, ovviamente, sarà vittima anche di un adeguamento del budget. Ufficiali infatti le nuove cifre, con la news che interessa anche al Napoli.

Cambia la Champions League, il nuovo budget

Nonostante la partenza non proprio idilliaca in campionato, per il Napoli resto fondamentale l’obiettivo qualificazione alla Champions League. La stessa Champions che è pronta a rivoluzionare il proprio modo di essere nonché il proprio budget da stanziare ad inizio stagione, come rivelato da Calcio e Finanza. La redazione ha infatti annunciato che il nuovo format della competizione metterà in palio circa 2.5 miliardi di euro, spalmati ovviamente su più premi. Di seguito, dunque, le nuove cifre della Coppa dalle grandi orecchie:

Bonus partecipazione : 678.5 milioni di euro a stagione da dividere per ogni club qualificato;

: 678.5 milioni di euro a stagione da dividere per ogni club qualificato; Bonus risultati : 925.3 milioni di euro a stagione da dividere in base a vittorie e pareggi totalizzati dai club nella competizione;

: 925.3 milioni di euro a stagione da dividere in base a vittorie e pareggi totalizzati dai club nella competizione; Marketpool e coefficienti: 863.6 milioni di euro a stagione da dividere nei club in base ai coefficienti di difficoltà del proprio campionato.

Numeri da capogiro, che aumentano notevolmente il budget del torneo. Ci basta infatti pensare che, nella stagione 23/24, i valori rispondevano rispettivamente 500.5 milioni, 600.6 milioni e 900.9 milioni. Numeri quindi estremamente lievitati, tranne nel caso dell’ultima voce. Dati che, nel complesso, rendono ancor più preziosa la Champions League agli occhi di club come il Napoli, ora con un motivo in più nella testa e nelle gambe per strappare un pass per il torneo.