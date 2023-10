“Trasferimento a Castel Volturno”, decisione a sorpresa: cos’ha fatto De Laurentiis

Notizie sorprendenti arrivano direttamente da Castel Volturno. Protagonista indiscusso, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Terminata la seconda pausa stagionale per le Nazionali, i migliori campionati al mondo si preparano a scendere nuovamente in campo. Fra questi, anche la Serie A, cui turno numero 9 si aprirà proprio con la sfida tra Verona e Napoli in programma sabato 21 ottobre alle ore 15.00. In particolare, la cornice del Bentegodi servirà per rispondere a numerosi interrogativi azzurri venuti fuori nell’ultimo periodo, fra risposta di Garcia alle critiche ed infortunio di Osimhen. Nel frattempo, curiosi retroscena inerenti al presidente Aurelio De Laurentiis giungono quindi da Castel Volturno.

Retroscena De Laurentiis, cosa ha fatto a Castel Volturno

Sembrerebbe esser stato ristabilito il feeling tra Rudi Garcia ed il presidente De Laurentiis. In particolare, i due sono stati protagonisti di un lungo colloquio avvenuto negli uffici dell’SSCN Konami Training Center, e riportato dell’edizione odierna de Il Mattino.

Nel corso di tale faccia a faccia, il patron azzurro avrebbe quindi rinnovato la propria fiducia nei confronti del tecnico francese, pronto a rispondere a ciò nel match contro il Verona. In più, questo potrebbe non essere l’ultimo colloquio fra i due. Stando a quanto riportato sempre dalla testata, infatti, il presidente avrebbe spostato i propri uffici all’interno della struttura di Castel Volturno. ADL avrà così modo di stare così a stretto contatto con la squadra conducendo dal Training Center anche i propri impegni extra-calcio.