Show di Netflix al Maradona: c’è lo spoiler su Instagram

Lo Stadio Maradona sarà lo scenario da favola di un nuovo show di Netflix. Arriva adesso l’annuncio sui social.

Negli ultimi anni la città di Napoli sta riscoprendo un nuovo periodo florido. Sui social network sono davvero tante le personalità partenopee che sono diventate famosissime sia in Italia che all’estero. La città, inoltre, sta diventando sempre più meta turistica. Finalmente Napoli riesce ad aprirsi al mondo, mantenendo quello che è il folklore e la bellezza che la caratterizzano. Non è certamente un caso che lo slogan utilizzato dal Napoli per questa nuova stagione è “From Napoli to the World”.

Un’enorme spinta, ovviamente, l’ha data anche il Napoli. Lo scudetto conquistato lo scorso anno dai ragazzi di Luciano Spalletti ha permesso a Napoli di mostrare un lato di sé che non si vedeva da ormai trent’anni. Persone da tutto il mondo sono arrivati a Napoli per assistere ai festeggiamenti che sono andati avanti per mesi tra i vicoli della città e per non dimenticare mai la straordinaria notte del 4 maggio 2023.

Chi non ha mai avuto bisogno di ‘spinte’ è invece un altro personaggio partenopeo. Stiamo parlando, ovviamente, del noto cantante Geolier. Esploso ormai da qualche anno, Geolier ha raggiunto la popolarità in tutta Italia e non solo in Campania. Nonostante ciò, il noto rapper è rimasto comunque molto legato alle sue origini.

Annuncio social di Netflix: c’entra il Maradona

Geolier ha sempre avuto un legame strettissimo con le sue origini, con la città di Napoli e con il Napoli. Non è un caso che alla festa scudetto dello scorso anno ci fosse anche lui tra gli ospiti che fecero divertire i tifosi azzurri allo Stadio Maradona in un concerto post premiazione della squadra.

Geolier, ora, collabora anche con la piattaforma streaming Netflix che qualche mese fa ha annunciato l’uscita di una nuova serie. Il titolo sarà: “Nuova Scena” e avrà come protagonisti artisti del calibro di Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain. I tre artisti andranno in giro per l’Italia a scovare un nuovo talento per il mondo del rap. Per il vincitore ci sarà in palio un premio da 100mila euro.

Netflix, attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicizzato la nuova serie e ha svelato una delle location. Secondo quanto appare nell’ultima foto del post, anche lo Stadio Diego Armando Maradona sarà uno dei luoghi dove sarà ambientata “Nuova Scena”.

Di seguito il post Instagram: