Osimhen out, Simeone o Raspadori al suo posto? Garcia ha deciso

Arrivano le conferme da parte dell’emittente in merito al sostituto di Osimhen per Verona-Napoli. Le idee di Garcia sono ben chiare.

La pausa per le Nazionali ha lasciato molti dubbi da sciogliere all’interno dell’ambiente Napoli, fra casi allenatore, dirigenziali ed altro. Dalla sconfitta contro la Fiorentina infatti, un gran polverone si è abbattuto sulla società partenopea, soprattutto a causa dell’insoddisfazione generale di un Aurelio De Laurentiis in grado di mettere in discussione parecchi membri societari prima di ritornare sui propri passi.

Una situazione, quindi, già delicata di suo, ulteriormente enfatizzata dall’incredibile vicenda Osimhen. Il nigeriano ha infatti nuovamente rappresentato un caso per la piazza azzurra, dopo il caso TikTok e le inredibili news in merito all’arresto della sorella e del cognato. Il bomber, nel corso di un amichevole contro l’Arabia Saudiata, ha infatti rimediato una lesione di medio rango al tendine del ginocchio, che contribuirà a privare il Napoli del proprio attaccante almeno per un mese. Osimhen salterà dunque le sfide di rientro contro Verona ed Union Berlin, nonché il confronto in campionato con il Milan per l’ennesima vota.

Uno scenario tutt’altro che andato giù ai tifosi partenopei, che ora non vedono l’ora di scoprire chi sostituirà il bomber nigeriano al Bentegodi contro la squadra dell’ex Barone.

Verona-Napoli, la scelta di Garcia sull’attaccante

Pronti via e, nonostante un bel clima pesante da portare con se sulle spalle, Garcia è stato subito chiamato ad una scelta alquanto difficile. Trattasi infatti della decisione circa il sostituto di Victor Osimhen in occasione di Verona-Napoli, che segnerà gran parte della stagione azzurra d’ora in avanti. Vincere al Bentegodi ha assunto infatti una fondamentale importanza per il Napoli e per Rudi Garcia, pronto a scegliere definitivamente tra Simeone e Raspadori. In particolare, i pronostici hanno fortemente puntato su quest’ultimo, vista la fiducia mostratagli negli ultimi mesi dal mister. Il francese ha difatti usufruito dell’ex Sassuolo praticamente in ogni ruolo del campo, elogiando molto spesso le capacità di giocare da punta di Raspadori, annebbiate però dalla presenza di Osimhen.

Con una premessa del genere pareva dunque scontato l’impiego da attaccante titolare per il numero ottantuno degli azzurri, ma secondo quanto riportato da Sky, ad averla vinta dovrebbe essere Simeone. L’argentino ha infatti superato l’italiano in gerarchia per la maglia da titolare. In particolare, tale scenario potrebbe quindi suggerire ad un possibile impiego dal primo minuto per il Cholito nelle sfide di campionato, con Raspadori pronto a dargli il cambio al centro dell’attacco contro l’Union Berlin in Champions League.