Napoli-Milan, altro infortunio in Nazionale: salterà il match del Maradona

Dopo Victor Osimhen, un altro giocatore torna infortunato dalla sosta per le Nazionali: salterà anche Napoli-Milan.

La sosta per le Nazionali sta ormai per volgere al termine. Mai come quella appena trascorsa è stata così imprevedibile. Il calcio italiano è stato investito dal calcio scommesse con diversi giocatori che hanno dovuto lasciare il ritiro di Coverciano a poche ore dal match contro Malta a causa delle indagini in corso.

Per certi aspetti, invece, la sosta per le Nazionali è rimasta invariata. Sono moltissimi, infatti, i giocatori che sono rientrati ai propri club con diversi problemi fisici. Anche il Napoli è stato colpito dalla sosta con Victor Osimhen che resterà fermo un mese aa causa di un problema di natura muscolare.

Infortunio in Nazionale: salta Napoli-Milan

Come detto, Victor Osimhen non è il solo a dover star fermo ai box dopo la sosta. Un altro calciatore nigeriano, infatti, è tornato malconcio.

Si tratta di Samuel Chukwueze. L’esterno del Milan ha svolto gli esami strumentali nella giornata di oggi a causa di un fastidio muscolare.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Anche per lui dovrebbe esserci almeno un mese di stop.

Di seguito il comunicato del Milan:

Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore.

Come il suo connazionale, anche Chukwueze salterà la sfida del Maradona tra Napoli e Milan.