“Mi piacerebbe allenare il Napoli”: il tecnico svela il suo sogno nel cassetto

Fabio Cannavaro non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli e la città partenopea. Ora svela un obiettivo per il suo futuro.

Fabio Cannavaro è stato uno dei più forti difensori centrali della storia del calcio italiano. Il suo picco è stato ovviamente il mondiale conquistato da capitano nel 2006 con la maglia dell’Italia. Cannavaro, ha vestito anche un’altra maglia azzurra, ovvero quella del Napoli.

Fabio, infatti, è cresciuto nelle giovanili degli azzurri e sin da piccolino ha potuto ammirare le gesta di Maradona da bordo campo mentre faceva il raccattapalle.

Cannavaro esce allo scoperto sul futuro

La carriera, poi, ha portato Cannavaro a vestire altre maglie come quelle di Juventus, Inter e Real Madrid. Fabio, però, non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli.

Intervistato da Calciomercato.com, Fabio Cannavaro ha parlato a tutto tondo del Napoli. Alla fine, poi, si è lasciato scappare qual è il suo sogno nel cassetto.

Di seguito le sue parole: