“Di Lorenzo insufficiente”, i quotidiani bacchettano il capitano del Napoli

Non convince a pieno Di Lorenzo nel corso della sfida tra Inghilterra ed Italia. Le valutazioni da parte dei quotidiani, infatti, non lasciano dubbi.

Non ha convinto a pieno la prestazione sfornata da Di Lorenzo in quel di Wembley, nel corso della sfida tra Inghilterra ed Italia. Per il capitano del Napoli vi sono infatti state gioia e dolori durante i 90′ sul prato inglese, sfociate in valutazioni non propriamente idilliache da parte degli odierni quotidiani.

Di Lorenzo insufficiente, la valutazione dei quotidiani

Più insufficienze che valutazioni positive quelle collezionate da Giovanni Di Lorenzo all’indomani della sfida tra Inghilterra ed Italia. Nell’ordine infatti, i voti affibbiati al capitano del Napoli rispondono ad un 5, un 6, un 5.5 ed un ulteriore 5, nell’ordine a cura della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, de Il Mattino e di Tuttosport.

Voti su per giù concordanti e che si basano sugli stessi eventi con protagonista il terzino in quel di Wembely. A salvarlo dall’insufficienza piena, infatti, vi è il solo illusorio assist nei confronti di Scamacca per il momentaneo vantaggio Italia, poi sgretolatosi anche a causa di Di Lorenzo. Quest’ultimo appare infatti in ritardo su Bellingham, atterrato costando il penalty all’Inghilterra, nonché poco efficiente in copertura sulla rete del 2-1 siglata da Rashford.

Infine, ad aver inciso ancor più negativamente sulla prestazione del capitano del Napoli, l’ammonizione rimediata in occasione del fallo da rigore commesso su Bellingham. Essendo già diffidato, il terzino salterà la sfida fondamentale ai fini della qualificazione ad Euro2024 contro la Macedonia del Nord. Una prestazione, dunque, con fin troppi errori per esser giudicata sufficiente alla sola luce del passaggio vincente di inizio gara.