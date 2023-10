Dal suo idolo al rito scaramantico: Simeone svela tante curiosità (VIDEO)

L’attaccante azzurro, Giovanni Simeone si racconta tramite un video pubblicato dal Napoli sul suo canale YouTube ufficiale.

Nell’ultimo anno il Napoli è stato protagonista di una crescita incredibile sia dal lato sportivo con la vittoria dello Scudetto, sia dal lato economico e come brand. Contestualmente, ovviamente, gli azzurri sono cresciuti come numeri anche sulle varie piattaforme social e per certi versi sono stati anche dei precursori in alcuni ambiti.

Alla scoperta di Giovanni Simeone: il video

Il Napoli nell’ultimo anno ha lanciato anche diversi format sui social. Qualche settimana fa è uscito un video dove Pierluigi Gollini, in compagnia di Decibel Bellini, raccontava la sua passione per la musica.

Oggi, invece, è toccato a Giovanni Simeone. Il centravanti del Napoli in un simpatico botta e risposta ha svelato alcune curiosità personali.

Il “Cholito” ha svelato la sua immensa passione per il mare a tal punto che, escludendo il calcio, il suo sport preferito è qualsiasi contempli il mare. Il suo film preferito, invece, è Harry Potter, mentre la musica che preferisca ascoltare è quella dei Coldplay.

Simeone ha svelato anche il suo idolo da bambino. Su padre, Diego Simeone è stato il suo idolo sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. Il Cholito, poi, non ha negato di essere scaramantico e raccontato di entrare sempre con il piede destro in campo.

Di seguito il video completo: