Caso scommesse, annuncio in diretta sul Napoli: “Sta facendo il giro del web”

Giungono aggiornamenti in merito allo scandalo scommesse abbattutosi sulla Serie A, nonché in merito al coinvolgimento dei calciatori del Napoli.

Le ultime due settimane sono state caratterizzate da un vero e proprio fulmine a ciel sereno abbattutosi sul mondo del calcio italiano. Stando alle indiscrezioni rivelate dall’agente fotografico Fabrizio Corona infatti, 3 tra i più riconosciuti calciatori italiani, ex o attualmente appartenenti alla Serie A, sarebbero stati accusati di aver scommesso su piattaforme illegali ed anche sul gioco del calcio. Trattasi ovviamente di Fagioli, Tonali e Zaniolo, sulla quale la Procura di Torino ha anche aperto un’indagine. In particolare, sono gli attuali calciatori di Juventus e Newcastle ad aver destato più incredulità generale, a causa di quanto venuto fuori nel corso delle indagini.

Dai debiti ed il patteggiamento di Fagioli alle scommesse sul Milan ad opera di Tonali, con il mondo del calcio completamente sotto shock. Ancora nulle, invece, le situazioni di Zaniolo e Zalewski, anch’essi nominati da Corona senza però incappare in risvolti del genere. Smentite invece le voci odierne circa il coinvolgimento di altri 3 calciatori, quali El Sharaawy, Casale e Gatti. La Procura ha difatti smentito tali voci, cominciando a destare non pochi sospetti nelle menti dei tifosi. A tal proposito, ecco arrivare quindi il comunicato inerente ai calciatori del Napoli.

Caso scommesse illegali, il comunicato sui calciatori del Napoli

Sin dall’inizio di tale scandalo, nessun calciatore del Napoli ha dimostrato di appartenere al giro illegale di scommesse sopracitato, stando alle rivelazioni di Corona e alle indagini della Procura. In particolare però, il giornalista Valter De Maggio ha voluto spiegare al meglio tale situazione, anche a causa di quanto accaduto nelle scorse ore. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il corso della trasmissione Radio Goal, si è difatti pronunciato in dichiarazioni poi rilasciate anche online dalla testata come comunicato.

In esso, De Maggio spiega dunque che nessun collegamento tra tale giro di scommesse ed i calciatori azzurri è mai avvenuto, con lo stesso giornalista che ha poi invitato in tifosi ad aprire gli occhi. Questo, a causa di alcuni presunti audio e screenshot che hanno iniziato a circolare sul web circa i calciatori azzurri. “Sono fascicoli fasulli, delle fake news a cui non credere“, ha dichiarato De Maggio, rimarcando l’innocenza degli azzurri.

Un intervento dovuto e necessario, anche a causa della già accennata smentita, da parte della Procura, sui casi Gatti, El Sharaawy e Casale. Stare dunque molto attenti a quanto appreso dal web rappresenta la chiave per non cascare vittima di tranelli ad opera di sciacalli o furfanti.