Calciomercato, Giuntoli vuole beffare il Napoli: affare a gennaio

Possibile beffa in casa Napoli ad opera di Cristiano Giuntoli. L’attuale Ds bianconero pensa a come soffiare l’obiettivo agli azzurri.

Si incrociano nuovamente sotto il nome di Cristiano Giuntoli i destini di Napoli e Juventus. Il club bianconero sarebbe infatti pronto a beffare gli azzurri nella corsa ad un obiettivo partenopeo, già a partire dalla sessione di mercato prevista per gennaio. Un doppio scenario atto proprio ad affossare il club di De Laurentiis, che verrebbe colpito da Giuntoli sia in caso di piano A che in caso di piano B. A spiegare tutto nel dettaglio è la Gazzetta dello Sport.

Juventus su Samardzic, la ricostruzione della Gazzetta

Una doppia beffa sarebbe in procinto di essere attuata da Giuntoli nei confronti del Napoli. In particolare, l’ex Ds azzurro sarebbe pronto a soffiare uno storico obiettivo dei partenopei per portarlo con se alla Continassa, ed in alternativa a puntare proprio su un calciatore di proprietà dei campani. Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Juventus sarebbe cresciuto l’interessa dietro a Lazar Samardzic, oggetto del desiderio di metà Serie A in estate rimasto però all’Udinese. Il serbo ha infatti patito e non poco l’incredibile ribaltone circa il suo passaggio all’Inter, restando in Friuli dove però la situazione non è idilliaca.

Sfruttando quindi tale fattore nonché la sostanziale diminuzione del cartellino del centrocampista, numerosi sono i club sulle tracce di Samardzic, fra cui Milan, Inter e proprio Napoli. Gli azzurri, per un certo lasso di tempo targato estate 2023, sembravano infatti il club più in vantaggio nella corsa al giocatore, conclusasi però con un nulla di fatto. L’interesse tra i confini partenopei non è però mai calato, con l’attuale numero ventiquattro dell’Udinese sempre presente sui taccuini azzurri. La società potrebbe difatti sfruttare i contatti avviati nei mesi estivi, ma proprio l’intervento di Giuntoli potrebbe costare una nuova beffa al Napoli.

La Juventus sarebbe infatti pronta ad offrire per il serbo già a partire dalla sessione invernale di mercato, per cercare di rattoppate le lacune lasciate dai casi Pogba e Fagioli. Il rapporto qualità prezzo rende difatti Samardzic l’obiettivo principale dei bianconeri, cui piano b comporterebbe ad un ulteriore sgarbo nei confronti del Napoli. Qualora Giuntoli non riuscisse infatti a puntare sul calciatore dell’Udinese per gennaio, sarebbe già pronto a virare su Zielinski in estate. In particolare, il Ds bianconero vorrebbe sfruttare il rinnovo non ancora arrivato per il polacco, che essendo in scadenza potrebbe aggregarsi alla Juve a parametro 0.