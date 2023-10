Allenamento Napoli, De Laurentiis è tornato a Castel Volturno

A pochi giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona, la squadra sta tornando a Castel Volturno dopo la sosta: il report allenamento.

Manca sempre meno alla delicata sfida di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona. Il Napoli, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina ha bisogno necessariamente di tornare alla vittoria. Ne ha bisogno anche Rudi Garcìa che deve necessariamente riacquisire la fiducia di De Laurentiis e dei tifosi.

Dopo la sosta per le Nazionali i big azzurri stanno rientrando a scaglioni a Castel Volturno. Non tutti sono ancora al top dopo le fatiche di queste settimane.

La squadra si è ritrovata quest’oggi al Konami Training Center di Castel Volturno per svolgere gli allenamenti agli ordini di Rudi Garcìa. Anche De Laurentiis ha assistito all’allenamento.

Di seguito il report pubblicato dal Napoli:

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la seduta con una fase di attivazione con il pallone.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi, difesa e attacco, che hanno svolto lavoro specifico per reparto. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.

I calciatori azzurri che sono stati impegnati con le Nazionali, stanno gradualmente rientrando. Lobotka e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro in gruppo per Kvaratskhelia, Ostigard, Cajuste.

Terapie per Anguissa, Juan Jesus e Osimhen.

Il Presidente De Laurentiis ha assistito all’intera seduta.