“Offerto alla Juve”: i tifosi del Napoli temono un altro tradimento

La lista di giocatori passati dal Napoli alla Juve sembra pronta ad allungarsi. I tifosi azzurri adesso temono un nuovo tradimento.

Nel corso degli anni sono davvero tanti i giocatori che hanno vestito sia la maglia azzurra del Napoli sia quella a strisce bianconere della Juventus. Nella maggior parte dei casi il trasferimento è partito da Napoli per arrivare a Torino. I tifosi azzurri, ovviamente, non hanno mai visto di buon occhio questi trasferimenti. La Juventus, infatti, è la più grande rivalle del popolo napoletano e vedere i propri beniamini trasferirsi proprio nella Torino bianconera è stato sempre un duro colpo.

Sono diversi i giocatori che hanno ‘tradito’ l’amore dei tifosi azzurri. L’ultimo in ordine di tempo che ha scosso e non poco i tifosi è ovviamente Gonzalo Higuain. Dopo aver vissuto a Napoli la miglior stagione della carriera conclusasi con la tripletta al Frosinone che gli ha permesso di battere il record di gol in stagione di Nordhal, tutti si aspettavano una sua permanenza. Dopo la cocente sconfitta in Copa America con l’Argentina, però, Higuain aveva voglia di vincere e ha scelto la strada più semplice andando in quella che in quel momento era la squadra più forte d’Italia.

Non solo i giocatori, però, sono passati da entrambe le parti. Quest’estate i tifosi del Napoli hanno dovuto assistere al passaggio di Cristiano Giuntoli in bianconero con l’ex ds azzurro che si è proclamato juventino sin da bambino. Napoli e Juventus si sono scambiati anche gli allenatori. Maurizio Sarri, dopo aver combattuto il potere calcistico della Juventus per anni e andando vicino allo scudetto con il Napoli ha deciso di andare ad allenare i bianconeri. Anche in quel caso i tifosi del Napoli non accolsero di buon grado la scelta fatta dal proprio ‘Comandante’.

Dal Napoli alla Juve: i tifosi tremano

Come detto, dunque, la lista di giocatori passati dal Napoli alla Juve sono davvero tantissimi. La lista, però, è destinata a crescere di numero.

Questa mattina sono rimbalzate ovunque le voci di mercato che vedrebbero Piotr Zielinski alla Juventus il prossimo anno. I bianconeri, dopo aver perso Pogba per doping e Fagioli per il calcio scommesse hanno bisogno di ricostruire il centrocampo. Giuntoli vuole regalare a parametro zero Zielinski ad Allegri.

Secondo quanto riporta Tuttosport, però, Zielinski non è l’unico centrocampista seguito dalla Juventus. Il quotidiano afferma come al club bianconero sia stato offerto dal Psg in prestito Fabian Ruiz. L’ex centrocampista del Napoli si è trasferito a Parigi l’estate scorsa. Le sue prestazioni non sono state sempre all’altezza e ora i parigini provano a liberarsi.

Se l’affare dovesse andare in porto, si tratterebbe dell’ennesimo giocatore che passa dal Napoli alla Juve.