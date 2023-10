Verso Verona-Napoli, annunciato l’arbitro: il dato fa sorridere i tifosi

Si avvicina sempre più la sfida tra Verona e Napoli. Per l’occasione, la Lega ha dunque annunciato la designazione arbitrale del match.

In programma sabato 21 ottobre alle ore 15.00, Verona-Napoli appare agli occhi dei tifosi azzurri come la sfida da dentro o fuori. Vincere al Bentegodi potrebbe infatti risanare un minimo i veleni e le critiche vissute ed affrontate nelle ultime due settimane, con un eventuale mancato trionfo che potrebbe invece segnare la fine del percorso partenopeo per Rudi Garcia. In questo clima di forte tensione arriva dunque l’annuncio ufficiale in merito al direttore di gara.

Verona-Napoli, gara affidata ad Abisso

Arriva a pochi giorni dal calcio d’inizio del match del Bentegodi la news in merito all’arbitro della gara. A dirigere Verona-Napoli sarà infatti Rosario Abisso della sezione di Palermo, al primo incrocio stagionale con gli azzurri. In particolare, l’arbitro siciliano non arbitrava un incontro della compagine Campione d’Italia proprio dallo scorso 4 giugno 2023, quando il Napoli alzò al cielo del Maradona la coppa dello Scudetto. Di seguito, i precedenti di Abisso in direzione degli azzurri:

Napoli-Cagliari 3:0 , 1/10/2017;

, 1/10/2017; Napoli-Verona 2:0 , 6/01/2018;

, 6/01/2018; Genoa-Napoli 1:2 , 10/11/2018;

, 10/11/2018; Napoli-Benevento 2:0 , 28/02/2021;

, 28/02/2021; Fiorentina-Napoli 0:2 , 16/05/2021;

, 16/05/2021; Cremonese-Napoli 1:4 , 9/10/2022;

, 9/10/2022; Napoli-Sampdoria 2:0, 4/05/2023.

Dati che fanno senz’altro piacere al Napoli, praticamente mai battuto ne fermato sul pareggio quando in campo con il direttore palermitano. A concludere dunque la designazione vi sono gli assistenti Mondin e Margani, il quarto uomo Sozza, Aureliano al VAR e Valeri all’AVAR.