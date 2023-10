Sorpresa di De Laurentiis, sta accadendo in questi minuti: cos’ha fatto il presidente del Napoli

Importante novità riguardante il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, cosa ha scelto di fare oggi il numero uno azzurro.

Sono giorni concitati quelli vissuti nell’ultimo periodo in casa Napoli, con Rudi Garcia andato a un passo dall’esonero, salvo poi tenere la panchina per il rifiuto di Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così deciso di dare ancora tempo al tecnico francese, che però dovrà fin da subito riuscire a invertire la rotta.

De Laurentiis a Castel Volturno, blitz del presidente del Napoli

Il numero uno azzurro ha deciso così di stare più vicino al proprio allenatore e supportarlo anche in allenamento, oltre che essere presente allo stadio per ogni gara della squadra. E proprio in tal senso arrivano interessanti aggiornamento forniti da Radio Marte.

Nonostante non fosse inizialmente prevista la sua presenza oggi al Castel Volturno, pare che Aurelio De Laurentiis sia comunque stato oggi pomeriggio al Konami Training Center. Il presidente – aggiungono i colleghi di Radio Marte – non ha assistito all’allenamento di questa mattina, ma ha voluto comunque presenziare e pare stia avendo del colloqui con i dirigenti per capire il momento della squadra, che affronterà il nuovo tour de force senza Victor Osimhen. I nazionali rientreranno tra domani e giovedì e De Laurentiis seguirà gli allenamenti fino alla trasferta di sabato al Bentegodi contro il Verona.