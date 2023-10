Infortunio Juan Jesus, la diagnosi fa tremare il Napoli: quanto starà fuori

Piove sul bagnato in casa Napoli. Non solo Osimhen, infortunio anche per Juan Jesus: svelati i tempi di recupero.

La situazione in casa Napoli non è certamente delle migliori. Gli azzurri, in appena otto partite di Serie A, hanno già accumulato un distacco notevole dalla vetta della classifica. Le possibilità di difendere il titolo conquistato con ampio margine lo scorso anno sono sempre più misere. L’obiettivo che però non deve essere assolutamente fallito è quello della qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli ha bisogno di arrivare nei primi quattro posti per una questione di bilancio e per permettere a Mauro Meluso di rinforzare la squadra sul mercato.

Al momento, però, il Napoli di Rudi Garcìa non sta riuscendo a centrare l’obiettivo Champions League. Gli azzurri si ritrovano in quinta posizione alle spalle di Milan, Inter, Juventus e Fiorentina. Proprio contro la Viola è arrivata la sconfitta che sembrava aver sancito l’addio tra Rudi Garcìa e il Napoli. Contro la squadra di Vincenzo Italiano, il Napoli è sembrato quello di inizio stagione contro la Lazio. Di Lorenzo e compagni sono parsi senza una vera identità di gioco e con pochissima compattezza dal punto di vista difensivo. Con Stanislav Lobotka fuori dal fulcro del gioco, gli unici pericoli che gli azzurri hanno creato dalle parti di Pietro Terracciano sono arrivati grazie alla voglia di Victor Osimhen di lottare su ogni pallone.

Altra tegola per Garcìa: si ferma Juan Jesus

Perdere Victor Osimhen in una situazione così complicata è un duro colpo per il Napoli e per Rudi Garcìa. Il bomber del Napoli, infatti, tornato malconcio dalla sosta per le Nazionali. Uscito anzitempo contro l’Arabia Saudita, Osimhen ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante nigeriano, però, non è l’unico alle prese con infortuni di natura muscolare.

Nella giornata di ieri, infatti, è emerso come anche Juan Jesus sia nuovamente fermo ai box. Partito da titolare in questa stagione, Juan Jesus si è fatto male dopo il match contro il Braga al debutto in Champions League. Da quel momento Juan Jesus non ha più messo piede in campo. Negli ultimi giorni stava recuperando ma in allenamento è stato costretto a fermarsi nuovamente.

Il suo infortunio ha dato la possibilità a Natan di trovare continuità da titolare e il difensore brasiliano non sta assolutamente deludendo le attese. Natan dovrà giocare ancora per almeno due settimane. Secondo quanto riporta da “Il Mattino“, sono questi i nuovi tempi di recupero per il nuovo infortunio muscolare di Juan Jesus.