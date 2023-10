ULTIM’ORA – Infortunio Osimhen, arriva il comunicato del Napoli: c’è lesione

Le condizioni di Victor Osimhen stanno preoccupando il Napoli. Arriva il comunicato ufficiale del club.

Victor Osimhen è l’uomo da cui pendono in questo momento i risultati del Napoli. La sfida contro la Fiorentina ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nel sistema di gioco del Napoli. Nelle serate in cui gli azzurri non riescono a costruire pericoli dalle parti delle difese avversarie, è la caparbietà di Osimhen che permette agli azzurri di presentarsi in fase offensiva. Contro la Viola le principali occasioni sono arrivate grazie a palloni recuperati da Osimhen così come il rigore procurato per un anticipo su Terracciano proprio del nigeriano.

Durante la sosta per le Nazionali Osimhen non ha potuto lavorare con la squadra a Castel Volturno. Nonostante la sua Nigeria fosse impegnata solo in alcune amichevoli, il ct Jose Peseiro ha scelto di convocarlo. Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare preparati alla Coppa d’Africa che si giocherà ad inizio 2024. Non tutto, però, è andato per il verso giusto. Victor Osimhen è rientrato dalla sosta per le Nazionali nuovamente alle prese con un infortunio. Per l’attaccante nigeriano non è la prima volta che questo accade. Osimhen si è infortunato in amichevole contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Infortunio Osimhen: adesso è ufficiale

Inizialmente le condizioni del numero 9 del Napoli sembravano non preoccupare il Napoli. Lo staff medico della nazionale africana aveva affermato come la sua uscita dal campo anticipata fosse dovuta solo a dei crampi. Con il passare delle ore e dei giorni giorni, però, la tensione è salita sempre più.

Osimhen è rientrato a Napoli questa mattina, ovvero due giorni prima del rientro programmato ad inizio della sosta per le Nazionali. Dopo i primi esami svolti in Portogallo, il Napoli ha svolto ulteriori esami strumentali e l’esito è stato comunicato pochi minuti fa. La notizia per gli azzurri è tremenda, per Osimhen c’è lesione.

Di seguito il comunicato:

Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center.

L’infortunio di Osimhen, dunque, è più grave del previsto. Per il bomber del Napoli ci si aspetta almeno un mese di stop. Osimhen dovrebbe saltare sei partite del Napoli, tra cui la doppia sfida europea contro l’Union Berlino e il big match del Maradona contro il Milan.