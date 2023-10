“Tutta colpa del rancore di De Laurentiis”, l’attacco sorprende tutti

La situazione del Napoli continua a preoccupare. Arriva un nuovo attacco nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Sta per iniziare la settimana che porta alla delicata sfida tra Hellas Verona e Napoli. I ragazzi di Rudi Garcìa sfideranno gli scaligeri allo Stadio Bentegodi sabato pomeriggio alle ore 15. Il tecnico francese sta attraversando il momento più complicato da quando siede sulla panchina azzurri. Dopo le prestazioni molto convincenti contro Udinese, Lecce e Real Madrid, è arrivata una bruttissima battuta d’arresto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Napoli visto contro la Viola assomiglia spaventosamente quello visto a inizio stagione contro la Lazio. Gli azzurri hanno giocato una partita senza idee offensive, sbagliando i tempi di uscita in pressing e perdendo dunque in compattezza difensiva.

Dopo la partita per per 3-1 contro la Fiorentina il popolo partenopeo ha chiesto a gran voce l’esonero del tecnico ex Roma e Lione. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pensato seriamente all’esonero del tecnico. In pole position per sostituire Garcìa c’era Antonio Conte. Dopo alcune discussioni con De Laurentiis nei giorni scorsi alla fine non si è trovato l’accordo per far sedere il tecnico leccese sulla panchina del Napoli.

Rudi Garcìa, però, è stato quasi sollevato dall’incarico pubblicamente. Rimanere sulla panchina del Napoli ora sarà dura. De Laurentiis ha provato a rinnovargli la fiducia presentandosi quotidianamente a Castel Volturno per seguire gli allenamenti. Il patron azzurro ha anche provato a porre rimedio alle incomprensioni tra la squadra e il nuovo tecnico.

Nuovo attacco a sorpresa verso De Laurentiis

Il Napoli, dopo lo scudetto conquistato nella passata stagione, sta vivendo una stagione complicatissima. Nel corso delle settimane sono arrivate numerose critiche nei confronti di Garcìa, ma anche nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Umberto Chiariello, noto giornalista, ha criticato molto Garcìa nel post partita contro la Fiorentina, ma questa sera ai microfoni di “Campania Sport“, ha attaccato anche Aurelio De Laurentiis.

Secondo Chiariello, l’attuale situazione in cui versa il Napoli è dettata dalla pessima gestione estiva del patron azzurro mosso principalmente dal rancore verso Spalletti e Giuntoli.

Di seguito le sue parole: