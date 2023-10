Kvaratskhelia e Nitsa finalmente sposi: oggi il matrimonio in Georgia (VIDEO)

A pochi giorni dal complicato match contro l’Hellas Verona, arriva una splendida notizia per Khvicha Kvaratskhelia.

La sosta per le Nazionali del Napoli è stata molto complicata. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il futuro di Garcìa sembrava lontano da Napoli. Al suo posto sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte, ma dopo alcuni contatti con De Laurentiis l’accordo non è stato trovato.

Garcìa, dunque, ha ripreso a lavorare a Castel Volturno. Gran parte della squadra, però, non era presente al Konami Training Center perchè impegnata con le proprie Nazionali. Tra questi c’è anche Khvicha Kvaratskhelia che ieri ha entusiasmato nel 4-0 della sua Georgia contro Cipro.

Le belle notizie per il numero 77 del Napoli, però, non sono ancora finite.

Secondo quanto riportato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, pare che nella giornata di oggi Kvaratskhelia sia convolato a nozze con la bella Nitsa.

La coppia sta insieme da diverso tempo e finalmente hanno coronato il proprio sogno d’amore.

Di seguito il video pubblicato da Tsurtsumia su “X”:

It's official now 🇬🇪💍 pic.twitter.com/oeFdPuz4sl

— Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) October 16, 2023