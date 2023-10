Infortunio Osimhen, lo stop sarà lungo: quando tornerà in campo

L’infortunio di Osimhen è più grave del previsto. Grave perdita per il Napoli: la prima ipotesi sui tempo di recupero del nigeriano.

Victor Osimhen è rientrato a Napoli questa mattina. L’attaccante nigeriano, dopo essersi infortunato contro l’Arabia Saudita, è stato costretto a tornare a Castel Volturno anticipatamente. Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupare, ma con il passare delle ore il club ha iniziato a spaventarsi.

Infortunio Osimhen, svelati i tempi di recupero

Victor Osimhen questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali più approfonditi dopo che quelli svolti nei giorni scorsi non erano chiari.

I nuovi esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Un duro colpo per il Napoli e per Rudi Garcìa. Osimhen, infatti, sarà costretto ai box per almeno un mese.

Il Napoli, dunque, perde il suo centravanti alle porte di una fase delicatissima della stagione. Con ogni probabilità Osimhen salterà le prossime sei sfide degli azzurri. Il capocannoniere dello scorso campionato salterà la trasferta di Verona, la sfida contro il Milan, il doppio impegno europeo contro l’Union Berlino e le sfide di campionato contro Salernitana e Empoli.

C’è un po’ di speranza per vederlo in campo contro i toscani, ma con ogni probabilità il Napoli non lo rischierà per averlo al massimo della condizione dopo la sosta per le Nazionali contro l’Atalanta.