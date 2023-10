Il cognato di Osimhen torna all’attacco: “Ha influenza sulla polizia locale, ho paura per la nostra incolumità”

Dopo gli eventi degli ultimi giorni, il cognato di Osimhen torna alla carica sulla questione dei debiti che ha investito l’attaccante.

Il periodo complicato per Victor Osimhen sembra non finire mai. Dopo le querelle con Garcìa e il Napoli, l’attaccante nigeriano è andato in Nazionale per disputare alcune amichevoli di preparazione alla Coppa d’Africa che si giocherà a gennaio.

Dalla sosta per le nazionali, il centravanti nigeriano è tornato nuovamente infortunato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Un duro colpo per il Napoli che perderà il suo bomber per almeno un mese.

Il cognato di Osimhen ancora contro l’attaccante del Napoli

Come detto, i problemi per Osimhen non finiscono qui. In questa sosta per le Nazionali è tornato alla carica anche Osita Okolo, ex membro dell’entourage di Osimhen e cognato del centravanti.

Nei giorni scorsi in Nigeria è stata arrestata la sorella di Osimhen. Secondo Okolo, è stato lo stesso Osimhen a far arrestare la sorella.

Dopo le prime accuse via social, Okolo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Okolo ha raccontato la sua versione dei fatti raccontando come abbia sposato la sorella di Osimhen nel 2019 e che fu lo stesso centravanti azzurro a chiedergli di entrare a far parte del suo entourage. Quando Osimhen ha firmato per il Napoli, Okolo ha ricevuto oltre 500mila dollari di commissioni da William D’Avila, ex agente del nigeriano.

Okolo ha poi proseguito:

“Osimhen mi ha richiesto in prestito quei soldi poco dopo. Siamo una famiglia, mia moglie è sua sorella, e non vedevo perché non darglieli. Peccato però che non me l’abbia mai più resi… Per questo l’ho denunciato: io rivoglio solo i miei soldi, la commissione che mi fu pagata da D’Avila prima che Osimhen cambiasse agente”.

Okolo poi ha voluto parlare anche dell’arresto della moglie. Il cognato di Osimhen ha spiegato come il bomber azzurro sia adesso molto ricco ed influente sulla polizia nigeriana e per questo motivo ha mandato delle pattuglie ad arrestare la sorella.

Okolo ha poi svelato la situazione tra Osimhen e la sorella:

“L’hanno accusata di aver ricattato il giocatore, ma la realtà è che lei non ha neanche il suo numero di telefono. Easter e Osimhen non si parlano da anni, lei gli ha solo detto attraverso i social media di restituire i soldi che deve a suo cognato”.

Il cognato di Osimhen ha spiegato come abbia paura per l’incolumità di sua moglie, che è ancora sotto custodia, che della sua famiglia.