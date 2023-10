Ex Napoli, Fabian Ruiz cambia squadra a gennaio: la notizia favorisce la Juventus

Fabian Ruiz ha lasciato Napoli nell’estate del 2022 dopo qualche frizione con la società dovuta al suo mancato rinnovo.

Fabian Ruiz è stata una delle poche note liete della gestione di Carlo Ancelotti al Napoli. Lo spagnolo, arrivato nell’estate del 2018, si è da subito ambientato in Serie A, mostrando doti tecniche indiscutibili. L’allora ex Betis, arrivò per sostituire Jorginho, seppur con caratteristiche e ruolo diverso, dopo una prima annata giocata ad alti livelli, sorsero i primi problemi nella gestione Gattuso, complice una poca inclinazione nello giocare in una mediana a 2.

Solamente l’avvento di Spalletti, permise allo spagnolo di rinascere, ergendosi a colonna del primo Napoli dell’attuale commissario tecnico dell’Italia, con cui mise a segno ben 7 goal in 32 presenze, condite anche da 4 assist, ma soprattutto da un’evoluzione evidente nella comprensione del ruolo di mediano.

Fabian Ruiz richiesto dall’Atletico Madrid

A seguito di quella che è stata a tutti gli effetti la sua migliore stagione in maglia Napoli, gli interessi per Fabian Ruiz sono incrementati, tanto da spingere il classe ’97 a scegliere di non rinnovare con il club partenopeo, puntando ad una separazione anticipata o a zero. Una scelta che sfociò nello scontro, tanto da far sì che il Napoli si presentasse all’esordio di Verona, conclusosi per 2 a 5, con Fabian praticamente fuori rosa e beccato da Spalletti nel post gara, qualche giorno dopo, infine, si concretizzò la cessione al PSG per 23 milioni.

Anche in Francia l’impatto del centrocampista è stato positivo, con 27 presenze, 3 goal e due assist e un titolo di campione di Francia vinto da semiprotagonista in una squadra zeppa di campioni, che complessivamente, però, giusto sottolinearlo, ha deluso le attese.

Dopo un solo anno e mezzo, stando a quanto riportato dai colleghi spagnoli di Fichajes.com, Fabian Ruiz potrebbe però riapprodare in Spagna, nello specifico all’Atletico Madrid, facendo un mezzo favore alla Juventus del direttore sportivo Giuntoli.

La Juventus punta De Paul?

I bianconeri sono alla ricerca disperata di un uomo che rinfoltisca la zona mediana a causa delle impreventivabili assenze di Pogba e Fagioli: il primo accusato di doping, il secondo che rischia una squalifica per la vicenda calcioscommesse di circa 10 mesi, come riportato stamattina.

L’acquisto di Fabian Ruiz, libererebbe infatti una vecchia conoscenza della A, Rodrigo De Paul, che attualmente sembrerebbe fuori dai piani di Diego Simeone e sul quale avrebbe messo gli occhi proprio la Juventus. Come spesso accade, saranno quindi gli incastri a risultare decisivi nella prossima sessione di calciomercato, dove tutti i club, europei e non, correranno ai ripari per ovviare a qualche emergenza e scelta estiva sbagliata.