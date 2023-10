Conte-Napoli, svelato il motivo del mancato arrivo: due richieste non sono piaciute

Antonio Conte è stato molto vicino al Napoli nei giorni scorsi. Le rivelazioni sul mancato accordo con Aurelio De Laurentiis.

Rudi Garcìa resterà sulla panchina del Napoli. Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis all’Università Luiss di Roma che sembravano quasi delegittimare il francese, adesso pare che sarà ancora lui a sedere sulla panchina azzurra. I tifosi del Napoli, dopo l’ennesima prestazione negativa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano hanno chiesto a gran voce l’esonero dell’ex tecnico di Roma e Al Nassr. Anche Aurelio De Laurentiis ha riflettuto molto sul da farsi. Le parole pronunciate a margine della ‘tavola rotonda’ che si è tenuta alla Luiss sembravano un preludio all’addio.

Al suo posto i tifosi del Napoli volevano Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Juventus sembra il profilo più adatto in una situazione complicata come quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scorso anno, hanno bisogno di motivazioni e Conte è certamente l’uomo più adatto. Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pensato a Conte come possibile sostituto di Garcìa.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra il patron azzurro e il tecnico salentino. I due, inoltre, si sono anche incontrati a Roma per discutere i dettagli dell’accordo. Tutti pensavano che si procedesse spediti verso la fumata bianca, ma così non è stato. Come un fulmine a ciel sereno, Antonio Conte ha rotto il proprio silenzio attraverso una Instagram Stories. Il tecnico ha ribadito di voler continuare questo suo periodo di pausa e di voler stare a stretto contatto con la propria famiglia e sua figlia.

Conte-Napoli: svelate le richieste del tecnico

L’accordo tra il Napoli e Antonio Conte non è stato trovato. L’ipotesi di un suo arrivo all’ombra del Vesuvio, però, pare non essere ancora tramontata del tutto.

Conte, intervistato da Francesca Fagnani ha svelato di voler allenare il Napoli o la Roma in futuro. Marco Giordano, noto giornalista, ha svelato invece ai microfoni di Canale 21 le richieste fatte da Conte ad Aurelio De Laurentiis.

Secondo Giordano, pare che Conte abbia chiesto al patron del Napoli di sostituire Mauro Meluso. Al suo posto avrebbe voluto Gianluca Petrachi o, in alternativa, Daniele Faggiano. Conte avrebbe avuto anche una richiesta piuttosto elevata sullo stipendio. Il tecnico ex Chelsea avrebbe chiesto di percepire di più rispetto al giocatore più pagato in rosa.

Secondo Giordano sono questi i motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis ha rimanere con Rudi Garcìa almeno fino al match contro il Milan. In caso di risultati negativa allora si potrebbe pensare ad un’accelerata per Conte.