Conte lo ammette: “Mi piacerebbe allenare il Napoli”

Antonio Conte è stato ospite a Belve in onda sulla Rai. Nelle anticipazioni della punta ci sono alcune rivelazioni sul Napoli.

Sabato pomeriggio alle ore 15 il Napoli scenderò in campo allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona. Per i ragazzi di Rudi Garcìa non sarà un match facile. La sconfitta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha complicato e non poco la situazione del Napoli. In classifica, gli azzurri sono al quinto posto a solo tre lunghezze di distanza dalla zona Champions League. Quello che preoccupa i tifosi, però, sono le prestazioni degli azzurri. Le partite contro Udinese, Lecce e Real Madrid avevano dato speranza ma contro la Viola i campioni d’Italia sono stati molto sottotono.

La prestazione offerta dal Napoli contro la squadra di Vincenzo Italiano ha ricordato sinistramente quella di inizio campionato contro la Lazio. Il Napoli è parso privo di idee offensive e incapace di creare reali pericoli dalle parti di Pietro Terracciano. Solo grazie alla caparbietà di Victor Osimhen il Napoli è riuscito a procurarsi delle occasioni da gol e il rigore che ha pareggiato momentaneamente il match.

Dopo l’ennesima brutta prestazione della stagione, i tifosi del Napoli hanno chiesto a gran voce l’esonero di Rudi Garcìa. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha pensato seriamente all’addio del tecnico francese. In pole position nei pensieri di De Laurentiis per sostituire Garcìa c’era Antonio Conte. I due si sono incontrati a Roma, ma alla fine non si è arrivato ad un accordo.

Conte si confessa a Belve: la rivelazione sul Napoli

Il Napoli, dunque, prosegue la sua stagione con Rudi Garcìa, ma in molti ipotizzano che Conte possa essere l’allenatore degli azzurri nella prossima stagione.

Il tecnico salentino nei giorni scorsi è stato ospite sulla Rai della trasmissione Belve di Francesca Fagnani. L’ex Inter e Juve ha svelato diversi retroscena e ha parlato anche del Napoli.

Nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda prossimamente, il Corriere della Sera svela un breve passaggio dell’intervista sul Napoli.

Di seguito le sue parole:

Le piacerebbe allenare Napoli o Roma?

“Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Conte poi spiega i motivi per cui decide di non subentrare mai a stagione in corso. Secondo il tecnico è meglio non prendere squadre nel corso della stagione perchè ci sono situazioni che specifiche che si creano prima del suo arrivo.