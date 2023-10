Biglietti Napoli-Union Berlino, domani parte la Fase 1: tutti i prezzi e le info

Cresce l’attesa per il match di Champions League tra Napoli e Union Berlino. Il club azzurro ufficializza la novità sui biglietti.

Manca sempre meno al match di Champions League tra Napoli e Union Berlino. Gli azzurri di Rudi Garcìa si giocheranno gran parte della qualificazione agli ottavi di finale nella doppia sfida contro i tedeschi.

Il Napoli ha bisogno di vincere dopo aver raccolto i tre punti solo contro il Braga al debutto in Champions League. Anche Rudi Garcìa si gioca gran parte della permanenza sulla panchina del Napoli nelle prossime sfide tra cui quella contro l’Union.

Napoli-Union Berlino: il comunicato sui biglietti.

Il Napoli, in vista del prossimo impegno europeo ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo la vendita dei biglietti per il match.

Secondo quanto si apprende dal comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la vendita dei biglietti partirà domani alle ore 12.00. Come per la sfida contro il Real Madrid, la vendita dei tagliandi si articolerà in tre Fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

I prezzi per i tifosi che hanno diritto alla ‘Fase 1’ e alla ‘Fase 2’ sono i seguenti:

Curve Inferiori: 20 euro; 14 euro per gli Under 14

Curve Superiori: 35 euro; 30 euro per gli Under 14

Distinti Inferiori: 45 euro; 35 euro per gli Under 14

Distinti Superiori: 65 euro; 50 euro per gli Under 14

Tribuna Nisida: 80 euro; 65 euro per gli Under 14

Tribuna Posillipo: 100 euro; 80 per gli Under 14

Le agevolazioni per gli Under 14 con diritto di prelazione in ‘Fase 2’ sono validi solo per la Tribuna Nisida e per la Tribuna Posillipo.

Per i tifosi che potranno acquistare i biglietti nella ‘Fase 3’ i prezzi sono i seguenti:

Curve Inferiori: 25 euro

Curve Superiori: 40 euro

Distinti Inferiori: 50 euro

Distinti Superiori: 80 euro; 65 euro per gli Under 14

Tribuna Nisida: 95 euro; 75 euro per gli Under 14

Tribuna Posillipo: 130 euro; 105 euro per gli Under 14