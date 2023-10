Zielinski capitano? Szczesny non ha dubbi: il commento dalla Polonia

La sosta per le Nazionali ha visto numerosi calciatori azzurri lasciare Castel Volturno. Tra questi c’è Zielinski, nuovo capitano della Polonia.

La situazione in casa Napoli non è delle migliori. I ragazzi di Rudi Garcìa sono in grande difficoltà. Le prestazioni contro Udinese e Lecce avevano rilanciato le speranze del Napoli. Contro la Fiorentina, però, si è rivisto un Napoli senza idee e poco compatto.

La stagione, però, non è partita male per tutti gli azzurri. La stagione di Piotr Zielinski è iniziata molto bene. Dopo aver rifiutato i milioni arabi, Zielinski si è trasformato sempre più in leader della squadra. Come sempre accade anche questa volta è stato convocato dalla Polonia nel corso della sosta per le Naizonali.

Zielinski capitano: parla Szczęsny

Il centrocampista polacco ha raggiunto la Nazionale per le partite di qualificazione a Euro2024. In questa sosta ha indossato la maglia numero 10 e la fascia da capitano.

Questi, ovviamente, si trattano di due simboli che certificano la crescita personale di Zielinski.

A tal proposito, ha parlato anche Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus e della Nazionale polacca.

Di seguito le sue parole: