Spalletti schiera Raspadori punta: i quotidiani lanciano un messaggio a Garcia

I quotidiani si esprimono sulla prestazione di Raspadori da punta in Italia-Malta. Messaggio lanciato a Garcia?

In un clima tutt’altro che sereno, l’Italia di Luciano Spalletti vince un’altra partita, battendo 4-0 Malta nella suggestiva cornice del San Nicola di Bari. Bonaventura, due volte Berardi e Frattesi hanno difatti condannato il club ospite alla debacle nonché alimentato i sogni di qualificazione diretta agli Europei per gli azzurri, riusciti ad allontanare per il momento l’incubo del play-off. Nel frattempo però, l’opinione dei quotidiani si è vivacemente spostata su Giacomo Raspadori, impiegato da punta per una buona parte della sfida.

Raspadori convince da punta, le pagelle dei quotidiani

Prima dell’ingresso di Scamacca al posto di Kean, avvenuto attorno all’80° minuto di gioco, la formazione di Luciano Spalletti ha affrontato Malta con un atipico 4-3-3, in quanto l’attaccante della Juventus ha più volte agito sulla sinistra per lasciar spazio a Giacomo Raspadori. Impiegato da punta infatti, il calciatore del Napoli ha convinto pur non trovando bonus, rimanendo in campo per ben 90 minuti e collezionando voti più che positivi dalle odierne edizioni dei quotidiani.

6.5, 6 e 6.5 le valutazioni per l’ex Sassuolo da parte del Corriere dello Sport, Tuttosport e la Gazzetta dello Sport. In particolare, tutti e tre i quotidiani sopracitati hanno apprezzato la prestazione di Raspadori in quella zona del campo, facendo leva sullo spirito di sacrificio e sull’imprevedibilità portata da un numero dieci in costante movimento d’innanzi l’area avversaria. Messaggio dunque lanciato nei confronti del Napoli e di Rudi Garcia, che mai finora ha schierato Raspadori da prima punta ma che potrebbe cogliere la palla al balzo in vista di Verona e dell’infortunio di Osimhen.