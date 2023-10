Serata amara per Zielinski: adesso serve un miracolo!

La pausa per le Nazionali ha dato i primi verdetti per le qualificazioni a Euro 2024: per la Polonia di Zielinski arrivano pessime notizie.

La sosta per le Nazionali in corso è una delle più folli che si sono vissute negli ultimi anni. Il calcio italiano è stato colpito da un nuovo scandalo scommesse. Fabrizio Corona, conosciuto per le sue inchieste sui Vip, ha lanciato una vera e propria bomba. In seguito alla sua denuncia, la Procura di Torino ha accelerato riguardo un’inchiesta che vede interessati diversi giocatori di Serie A. Tra i giocatori che sono finiti nel caos ci sono Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I tre centrocampisti azzurri stanno vivendo situazioni differenti. Il centrocampista della Juventus ha scelto di autodenunciarsi, mentre Tonali e Zaniolo non ancora. Stando alle ultime notizie, pare che Tonali stia valutando l’ipotesi di autodenunciarsi, mentre l’avvocato di Zaniolo ha riferito come l’ex Roma non abbia mai puntato su partite di calcio. Il suo reato, dunque, sarebbe solo di natura penale e si estinguerebbe con una multa.

Di campo, dunque, non si è parlato molto in Italia negli ultimi giorni. Nonostante ciò però, gli azzurri stanno vivendo giorni complicati dato che si giocano gran parte della qualificazione ai prossimi Europei. Contro Malta l’Italia ha trionfato per 4-0 e ora dovrà vincere contro la Macedonia o l’Inghilterra per arrivare alla sfida decisiva contro l’Ucraina in una posizione di netto vantaggio.

L’Italia è ancora in gioco per qualificarsi ai prossimi Europei. Situazione molto più complicata, invece, per la Polonia di Piotr Zielinski.

Serata da dimenticare per Zielinski: la situazione è critica

La Polonia ha giocato questa sera contro la Moldavia. Zielinski e compagni hanno pareggiato 1-1 contro la Moldavia e le loro chances di qualificarsi a Euro 2024 si sono ridotte sensibilmente.

Dopo essere andata in svantaggio, Piotr Zielinski ha fornito l’assist per il pareggio. La sua prestazione, però, non è stata positiva. Molti tifosi polacchi si sono lamentati dei molti errori dell’azzurro.

Dopo il pareggio di questa sera, la Polonia è ad un passo dall’eliminazione. La prossima sfida del girone sarà decisiva. Zielinski e compagni affronteranno la Repubblica Ceca. Anche in caso di vittoria, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto, la qualificazione non è assicurata. La Repubblica Ceca, infatti, ha una partita in meno rispetto alla Polonia e dovrà sfidare la Moldavia nell’ultima partita del girone.

Oltre a Zielinski, la serata è stata amara anche per un altro giocatore del Napoli. Leo Ostigard e la sua Norvegia sono ufficialmente fuori dai prossimi Europei dopo la sconfitta di questa sera.