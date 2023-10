Scudetto, arriva la sentenza che fa scatenare i tifosi: ‘condannato’ il Napoli

Arrivano le dichiarazioni dell’allenatore in merito al Napoli e alle iniziali prestazioni azzurri, con annesso focus sulla corsa Scudetto.

L’inizio di stagione attraversato del Napoli ha vissuto toni completamente opposti rispetto alla cavalcata Scudetto dello scorso anno, portando non pochi malumori all’ombra del Vesuvio. Tra risultati deludenti, incomprensioni tattiche fra giocatori ed allenatori e casi extra-campo, il clima nella città partenopea si è infatti appesantito notevolmente nel giro di un anno, portando parecchi personaggi di spicco a ricredersi sul conto degli azzurri. Fra questi, presente anche una leggenda del calcio italiano, ad oggi allenatore ed intervenuto sul Napoli nonché sulla corsa al titolo in Serie A.

Il Napoli delude Pirlo, le parole

Presente in quel di trento in occasione del “Festival dello Sport“, l’attuale allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo è stato raggiunto da alcuni microfoni nella zona mista dell’evento, rilasciando alcune dichiarazioni. Fra esse, anche alcune parole inerenti alla corsa Scudetto, raccolte da TMW ed in cui l’ex centrocampista di Milan e Juventus si è detto deluso dalle ultime prestazioni targate Napoli.

“Milan, Inter e Juventus stanno facendo un ottimo campionato e sono attrezzate per vincere lo Scudetto. Mi aspettavo un po’ di più dal Napoli invece“, le parole dell’ex numero ventuno della Nazionale, che si è poi soffermato in un focus sugli azzurri. “Sono un po’ deluso perché sono i Campioni d’Italia, ma con il cambio di allenatore sono cose succedono. Sono fiducioso sul fatto che possano riprendersi“, ha difatti concluso Pirlo.