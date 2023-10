Osimhen ci sarà contro il Verona? Quando arriverà il verdetto

All’ombra del Vesuvio giungono le prime novità in merito ai problemi fisici di Victor Osimhen. I tifosi azzurri, intanto, sono preoccupati.

Una rovente e controversa pausa per le Nazionali ha caratterizzato gran parte del calcio italiano, tra cui un Napoli tutt’altro che al meglio. Gli azzurri pagano infatti ancora la sconfitta patita contro la Fiorentina, poi sfociata nelle polemiche Garcia e in tutto ciò assaporato grazie al patron De Laurentiis. Il tutto, in attesa di capire l’effettiva natura dei problemi fisici accusati in Nigeria da Victor Osimhen, con aggiornamenti sull’infortunio quindi giunti. I tifosi sono in attesa per scoprire se il proprio bomber sarà arruolabile per il prossimo match del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona.

Osimhen, la data del rientro e le prime ipotesi

Uscito dal campo anzitempo nell’ultima amichevole con la Nigeria, Osimhen è nuovamente divenuto un caso in quel di Napoli, dove si attendono responsi ufficiali in merito al nuovo infortunio del numero nove. Secondo la Gazzetta dello Sport, quindi, il bomber si sarebbe sottoposto ad una risonanza magnetica in madre patria per cercare di venire a fondo a tale situazione, ma le prime news ufficiali dovrebbero arrivare a partire da lunedì 16 ottobre.

In particolare, secondo il quotidiano rosa, il nigeriano dovrebbe tornare in quel di Napoli proprio nelle prossime ore, sottoponendosi agli esami strumentali il prima possibile. Dalle prime voci (non confermate da nessuna delle parti in causa, ndr), a non aver convinto lo staff medico della Nigeria sarebbe il tendine del ginocchio destro dell’attaccante, anche se si attende con precisione l’esito dei prossimi test. Nel frattempo però, un impiego di Osimhen nella sfida di rientro degli azzurri contro il Verona apparrebbe ogni giorno più improbabile (almeno per quanto riguarda il quotidiano, ndr), con Simeone che quindi scalpita, soprattutto per una gestione più oculata in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. La palla passa, dunque, al responso dei prossimi esami strumentali.

All’inizio, stando anche alle immagini che arrivavano in occasione della sfida amichevole tra l’Arabia Saudita e la Nigeria, tutto lasciava presagire il meglio, ma le ultime indiscrezioni (non confermate, ndr) hanno parlato di un possibile problema più grave. Servirà, di conseguenza, fare luce sulle condizioni effettive dell’attaccante, che nelle prossime ore sarà monitorato dallo staff sanitario azzurro, con la speranza che possa dilagare l’ottimismo diffusosi a primo impatto.